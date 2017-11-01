「大哥」教做蛋捲 染毒少年重生

2017-11-01

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹17歲少年小宇（化名）從國中就染毒，3年前被教養機構安置接受輔導，去年因緣結識國中就輟學混幫派、在監獄度過9年的「大哥手作蛋捲工作室」負責人劉祐誠，他除帶領小宇動手做蛋捲，還以過來人身分道出自己「重生」的心路歷程，助小宇脫離毒品魔爪，開始認真過生活。

國中時過著「抽菸、喝酒、吸毒」的生活，只因覺得很酷、很炫。小宇說，因家庭缺乏溫暖讓他無心課業，總是上課睡覺、下課玩樂，12歲時因好奇心，透過朋友開始嘗毒，從此毒品就像菸酒一樣，充斥在生活裡。

小宇染毒後精神恍惚，整天渾渾噩噩，有毒可吸時情緒亢奮，無毒可碰時心情低落，14歲那年因吸毒被警方查獲，法官把他送到教養機構安置接受輔導，一待就是3年。去年由教養機構推薦，和其他教養機構成員一同參觀「大哥手作蛋捲工作室」，認識負責人「大哥」劉祐誠，改變他的人生。

小宇說，「大哥」劉祐誠不但示範、陪他做蛋捲，還告訴他：「一個人最可怕的不是做錯事，而是做錯了卻不肯改，但只要放下屠刀，就算別人不給機會，仍可靠自己的一雙手創造機會。」

小宇說，劉祐誠的過往讓他有共鳴，那份發自內心的勸誡，也讓他開始思考學業的重要性，除積極考取職業證照，他也將劉祐誠當成榜樣，目前利用假日到餐飲業打工，打算存錢唸大學。

入監9年 出獄擺攤創業

42歲的劉祐誠是高雄人，國中輟學後就混幫派，曾因犯下教唆殺人、吸毒、販毒、幫助偷渡被判刑入獄，一關就是9年，他在獄中下定決心悔改，出獄後遠離損友與家鄉，遠走他鄉尋找工作，最後落腳竹市在夜市擺攤，靠著賣手工蛋捲，開創事業第二春。

劉祐誠說，他出獄後從北部一路尋找工作機會，直到在新竹城隍廟取得7個聖杯，才留在竹市打拚。他的攤名取為「大哥」，就是希望能時時警惕自己，「當大哥曾經很風光，卻也令我一無所有」。

劉祐誠回憶，他入獄前喜歡逞兇鬥狠，靠著販毒賺取大把鈔票，常月入數十萬，甚至百萬元，但每天提心弔膽，現在他努力經營蛋捲生意，除定期在夜市及園區設攤，受理網路訂單，還常參與公益義賣活動，心裡很踏實。「小宇的童年和我的過往很類似，希望透過自身經歷能讓小宇回頭是岸，開創新人生。」