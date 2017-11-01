偏鄉增設專聘教師 全教總籲多聘正職

2017-11-01

〔記者林曉雲／台北報導〕「偏遠地區學校教育發展條例草案」增設「契約專案聘任教師（專聘教師）」，全國教師總工會和立委陳亭妃昨天開記者會質疑，這樣的設計只會讓偏鄉學校出現大量、沒有教師資格的「專聘教師」，使得偏鄉學校成為次等區，扼殺年輕學子的教師夢。

全教總理事長張旭政表示，偏鄉學校的問題首在師資不穩定，然而師資不穩定原因，除了生活不便利、居民大量外流之外，最主要的因素還是「代理教師」數量過多。

依據政大教育系的調查，偏鄉學校正式教師留任期間平均是四年半，難說不穩定；然而，偏鄉學校聘到了又留不住的是「代理教師」，這些一年一聘的代理教師工作沒保障，薪水又差，當然不願意留在生活不便的偏鄉地區；若能讓偏鄉學校都是正式教師職缺，搭配良好的配套措施，自然能讓偏鄉學校有良好、穩定的師資。

陳亭妃表示，聘任正式教師才是最佳的解決方式，也將請教育部思考在現行法定編制下，外加正式教師員額，讓偏鄉學校均為正式教師，才是偏鄉教育發展的合適方向。

教部盼偏鄉先開出正式缺

教育部國教署長邱乾國回應表示，草案希望偏鄉能先開出正式缺，有困難才可控留三分之一經費增設專聘教師，盼兼顧正式教師和代理教師久任，目前尚未定案。

屏東縣唐榮國小校長施世治表示，是否為正式教師不是重點，具有熱情和能力才是偏鄉學校最需要的資格，希望以在地代課教師作為專聘教師的人才庫。