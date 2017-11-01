禽流感升溫 防檢局提前啟動空氣監

2017-11-01

〔記者吳欣恬、陳文嬋／綜合報導〕候鳥季來臨，國內禽流感疫情也進入高風險期，九月至今已撲殺逾八千隻家禽。農委會防檢局首度啟動禽流感空氣監測計畫，下週將召開禽流感防疫專家會議。

農委會防檢局副局長施泰華表示，國際間已經有禽流感可能會隨著空氣傳播的研究，高雄醫學大學教授也曾在台灣東北角的空氣樣本中，蒐集到禽流感病毒的核酸片段，防檢局認為應該進一步追蹤。

9月至今已撲殺逾8000隻家禽

從今年九月至今已有三禽場和一屠宰場傳出高病原性禽流感案例，分別是九月卅日雲林台西兩禽場發現禽流感，各撲殺二七四四隻和四五八九隻肉鴨；十月九日在高雄屠宰場發現來自屏東禽場的黑羽土雞染疫，銷毀二九二隻屠體；十月廿九日撲殺雲林台西某禽場的四四一隻肉鵝。

高市府動保處指出，高市養禽場有四百三十九場，在養量五百九十五萬六千隻，目前雖未傳出疫情，但鄰近屏東有疫情，市府採取高規格防疫。

施泰華表示，上週防檢局開始盤點禽流感防疫物資，啟動候鳥監測，自今年十月到明年四月，候鳥監測件數將從一百五十件增加為四百件以上。另外也請地方政府進行禽場檢核，一個月平均查核九十件；全國十個化製場，也會不定期攔檢。

下週召開禽流感防疫專家會議

防檢局昨討論禽流感空氣監測計畫執行細節，包括委託嘉義大學獸醫系教授陳秋麟採集環境樣本，針對案例場的車輛、工作人員衣鞋、飼養設備、環境（場區及出入口等）、媒介動物及水溝等地點採樣監測。

另外，防檢局委託高醫大公衛系教授陳培詩採集空氣樣本，目前已在嘉義鰲鼓濕地設置三支空氣監測器，並在案例場的場內和下風處採集空氣樣本，以高敏感度的RT-PCR方法，檢測空氣中微量的病毒核酸。防檢局表示，會將環境樣本和空氣樣本分析研究，發展預測模式，最快十一月底可以取得初步分析結果。