捕蜂捉蛇勤務爭議 動保團體：野動案件應設專責系統

2017-11-01

〔記者鄭鴻達、郭安家／綜合報導〕「捕蜂捉蛇」業務該怎麼分配，台灣動物社會研究會與民進黨立委林淑芬昨召開記者會指出，地方農業單位現有人力、預算捉襟見肘，無力承接，但也不應便宜行事放到消防系統，自然保育工作要做這麼多事又不給錢，是不合理的，應正視野生動物案件通報及處置系統、制度與專業建立。農委會林務局表示，會持續檢討。

每年野動案件近10萬件

台灣動物社會研究會主任陳玉敏指出，全國負責野生動保業務人力僅卅九人，九成縣市僅一、二人，更有七個縣市無專職人員，且中央、地方野生動保經費逐年遞減，林務局相關預算去年度僅有一．一七億元，業務卻逐年遞增，相關案件有近十萬件。

陳玉敏建議，中央應設置專線，讓遭遇野生動物者第一時間得以判斷，行政院長賴清德對捕蜂捉蛇業務的說法是反映地方承接能力有問題，但也不應繼續便宜行事，將業務放到消防系統，希望能討論建置專責處理系統。

林務局副局長廖一光表示，若要將相關業務從消防體系移至農業體系，現有人力完全無法從事，若真要移交只能夠委外進行。

北市議員質疑[「緊急」定義

台北市議員陳炳甫則提出質疑，通常民眾會報案者多認為很緊急，對緊急性的界定標準為何？另外，捕蜂捉蛇業務移轉後委外辦理，處置速度一定受影響，難獲得民眾認同。

陳炳甫建議，社會上有許多熱心義消兄弟，應可結合民間力量培訓基本捕蜂抓蛇常識，再由他們出勤以解決問題，動保處委外預算可作為出勤獎金。