北市查非法旅宿 高額連續罰、累犯斷水電

2017-11-01

〔記者蔡亞樺／台北報導〕北市非法旅宿猖獗，台北市觀光傳播局昨日宣布，為確保旅客住宿安全，避免日租危害生命財產安全，率全國之先訂定「非法旅宿斷水斷電要點」，十一月一日起，屢犯不斷的非法業者會被處以高額罰鍰連續開罰，第三次違規就實施斷水斷電，展現市府剷除非法旅宿的決心。

觀光傳播局科長陳雅慧表示，過去抓到非法旅宿，依據交通部觀光局「發展觀光條例」裁處，但部分不肖業者對法治視若無物，因此觀傳局近日再追加斷水斷電要點，首次違規將處廿萬高額怠金、第二次則處卅萬元，且必須一次繳清，第三次就會斷水斷電。

陳雅慧強調，房東須善盡建物所有權人責任，切勿將房屋租給非法業者，否則屆時除了被斷水斷電，還可能被國稅局、建管處找上，提高課稅金額甚或處以罰鍰。

非法旅宿抓不勝抓，觀傳局統計，民國九十九年取締件數僅四件、開罰金額五十九萬元，取締件數年年成長，到去年取締件數破百件，共有一二九件，開罰金額高達三九五九萬元。今年到目前為止則取締九十四件、開罰一五二八萬元。

「絕對不是玩假的！」陳雅慧說，即日起被處第一次罰鍰者，通通都會被列入名單持續追蹤，罰鍰、怠金不繳納者將移送強制執行，迫使業者在數日內儘速繳款；去年一整年，移送四十九件非法旅宿給行政執行署。

除了增強行政執行力道，觀傳局說，市府最大目的是照顧輔導業者轉型，從一○四年至今，已輔導非法業者轉型六十五家，也積極協助旅館申請設立，前年至今已新增一百五十家。