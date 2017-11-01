民宿管理鬆綁 房間數放寬至8間／都市計畫區也能開設 最快一個月內實施

2017-11-01

〔記者蕭玗欣／台北報導〕國外訂房平台Airbnb經營違法民宿可望有解。近來許多民眾利用自用住宅經營短租，但房間規格未達「民宿管理辦法」規定，衍生違法疑慮，觀光局表示，考量現有法規恐限制民宿多元發展，日前已研擬修改「民宿管理辦法」，鬆綁房間數和經營地點，最快一個月內可以上路。

全台合法民宿超過七千家

現行「民宿管理辦法」規定房間數不得超過五間，區域以偏遠、離島、非都市地區為主，客房總樓地板面積原則上不得超過一百五十平方公尺，還要符合消防等安全法規，目前全台共有超過七千家合法民宿。

公寓大廈仍不得經營

觀光局旅宿組課長李中彥表示，考量到現有法規恐限制民宿發展多元特色，將修正「民宿管理辦法」，一般民宿房間數由五間鬆綁到八間，可設置區域也放寬到都市計畫區，如台北大稻埕、高雄鹽埕區等人文歷史區域都可以經營民宿；此外，獨棟式的集合住宅只要經過所有住戶同意，也可經營，但公寓大廈仍保留。

國外不少訂房平台如Airbnb打著「共享經濟」口號，讓民眾短期出租自用住宅或房間經營民宿事業，且價格比一般民宿、旅館更便宜，廣受背包客及年輕族群喜愛。

台版Airbnb與樂天市場結盟

有「台版Airbnb」之稱的AsiaYo擁有台灣三．五萬個房源，堪稱國內最大民宿訂房平台，昨又宣布與日本樂天市場結盟，提供赴日台灣旅客有更多旅宿選擇。

AsiaYo執行長鄭兆剛表示，為迎接二○二○年東京奧運，日本參議院今年六月通過民泊新法，宣告二○一八年起全面解禁民宿，預估日本民宿市場規模到二○二○年，將達到廿億美元。鄭兆剛表示，相對日本，台灣在民宿管理上仍有諸多限制，政府應該鬆綁法規，增加房源供應，協助產業發展。