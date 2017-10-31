髕骨韌帶全裂 術後需3-6個月復原

2017-10-31

文／李佳霖

從媒體報導得知林書豪在開季後第一場球賽，就因為傷勢退場，檢查出來結果是髕骨韌帶斷裂，聽聞到這個噩耗，心裡面真替林書豪覺得惋惜。

從影片中看到，這次的受傷是上籃落地後，重力加速度，後膝關節受力導致，而力量超過髕骨韌帶的生理負荷導致斷裂。

髕骨韌帶是連接髕骨及脛骨的組織，它的功用是維持下肢的伸展能力，如果發生斷裂，膝關節就會喪失伸直能力。

通常髕骨韌帶斷裂是因極大的外力所引起，如果是洗腎病人只要輕微的外力，就會斷裂；另外，韌帶炎患者在髕骨韌帶接受局部注射類固醇，也會增加斷裂的機率。

診斷髕骨韌帶斷裂，可以由簡單的理學檢查，例如：請病人試著伸直小腿，若沒辦法就有斷裂的可能。

在Ｘ光下，可以發現髕骨由於股四頭肌肌腱的拉撐往上移位；另外，也可以透過超音波及核磁共振檢查來確認診斷。

治療方面，若是部分斷裂，可以用石膏或護具保守性治療來讓韌帶自己修復；如果是全部斷裂，一般認為需要手術縫合或重建韌帶，但術後仍需要使用護具來限制膝關節活動角度，恢復到正常日常生活活動約需3-6個月，回到運動場上約需6-12個月的時間。

要提醒的是，一般民眾並不用擔心髕骨韌帶斷裂，只要控制好自己的內科疾病，不要突然從事高強度的運動，這種髕骨韌帶斷裂傷勢是鮮少發生。

（作者為國軍高雄總醫院骨科主治醫師）