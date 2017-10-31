吸入型噴劑 遠離氣喘發作

2017-10-31

文／徐瑟琳

◎案例1：一位氣喘病患因呼吸道狀況問題，導致重複插氣管內管5次，都是因為怕類固醇的副作用而不敢使用，自己判斷只有在緊急呼吸不到氣才使用，或是想到才拿起來噴一下，忽略平日定時使用保養的吸入型噴劑來預防氣喘發作。

◎案例2：一位媽媽帶著自己3歲孩子哭著說：「我的先生去世的時候，手上還抓著氣喘用的噴劑，他就是平日忽略保養，真的發作時才來用，就是不聽話」。多數的患者覺得當氣喘發作時再來用氣管擴張劑就好。

台灣氣喘人數逐年上升，很多患者只讓醫師看診卻不配合吸入性藥物治療。

訪談多位氣喘病患使用吸入性類固醇噴劑，卻有深信「類固醇」對身體不好而拒絕使用，這問題不僅僅發生在成人科，小兒科亦同。

簡單說，一整瓶的吸入型藥劑，大約是1-2顆類固醇的量，如果氣喘發作治療，光用打針和口服藥物是吸入型噴劑好幾倍的量，保養型噴劑平均1個月用1瓶。口服或注射的類固醇要長時間大量使用才會有月亮臉、水牛肩等副作用。

◎提醒氣喘病患應注意以下事項：

●定期追蹤：看診時，要清楚說明自己的病情，當有疑慮請教醫師。

●氣溫變化：夏天也會出現氣喘發作，尤其從冷氣房離開到戶外，冷熱溫差變化大會使氣管敏感而導致急性發作。

●尖峰呼氣流速計：就如同高血壓患者量血壓，早晚吹氣並記錄，讓醫師依其數據調整藥物，每日觀察數據是否出現變化做為警示，大多數病患在發作前，該指數會下降。

●接種疫苗：定期接種流感疫苗和肺炎鏈球菌疫苗，並和醫師討論接種時機。

呼吸喘的狀況也有可能是其他如心臟或心理因素問題，遵從醫師指示，由醫師調整劑量或處置，若因擔心藥物副作用而不當用藥，反而會讓病情加劇。

（作者為衛福部桃園醫院護理科護理師）