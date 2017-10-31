uberTAXI結盟車隊 交部︰違法就開罰

2017-10-31

〔記者陳宜加／台北報導〕uberTAXI正式上線，首波與皇冠大車隊、亞太衛星車隊、Q TAXI合作進駐台北，採跳表收費、現金支付模式。但立委質疑，uberTAXI「以合法掩護非法」，交通部表示，將持續監督並查證，若違法將依公路法開罰。

uberTAXI初期約有400輛車，比照計程車跳表計價，並僅限現金付費。Uber指出，大台北約5.6萬輛計程車，但空車率達30%，透過Uber媒合駕駛與乘客需求，無須浪費時間空車繞行。

立委質疑合法掩護非法

但立委鄭寶清昨於立院質詢時，質疑uberTAXI「以合法掩護非法」，安全疑慮未除且更難查緝；Uber目前除了uberTAXI，仍同時有「尊榮優步」、「菁英優步」兩種無照白牌租賃車服務模式。Uber罰款尚未繳清，面對一再「變形」的Uber，交通部與公路總局必須有對策。

據統計，修法後Uber遭裁罰43件、金額達10億3100萬元，Uber皆未繳納，公路總局已移送強制執行。由於派遣計程車須為計程車客運服務業，Uber向駕駛或乘客收費即違法。

公路總局長陳彥伯說，將持續監督並查證，uberTAXI若仍屬非法營業行為，將依公路法裁處。交通部長賀陳旦說，交通部不只取締，更要輔導其他業者、品牌，讓消費者有更好的選擇。

網路叫車蔚為風潮，國內也有其他平台，其中TaxiGo上線3個月，會員數破8萬，預計年底前將超過15萬名會員、1萬名註冊司機。