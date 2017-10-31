戶籍員奔走3年 黑戶寶寶成台灣之女

2017-10-31

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市黃姓男子與范姓越南女子生下1女，但范女是逃逸外勞，因被查獲而遣送回國，造成女兒淪為黑戶寶寶。黃男父親疼愛長孫女，求援楠梓戶政事務所，主任許鳳蘭及戶籍員曾惠卿花了3年時間，協助范女打跨國官司，終獲法院判決黃男認領女兒，黑戶寶寶成為台灣之女，黃男也將迎娶范女，一家3口總算可以團圓。

楠梓戶所助逃逸越女打官司

楠梓區黃姓男子（34歲）因工作認識大他9歲的范女，2人交往生下女兒，范女因是逃逸外勞，被警方查獲、遣送出境，留下沒有身分的黑戶寶寶。黃男父親（65歲）不忍長孫女沒有身分，長大不能讀書，生病看醫生也沒有健保，急如熱鍋上的螞蟻，3年前求助楠梓戶政事務所，詢問「該怎麼辦」？

黃男設籍在新北市，依規定應由新北市處理，但黃男忙於工作，一直未辦理。楠梓戶所主任許鳳蘭決定幫到底，她請黃男將戶口遷回楠梓區，方便戶所協助處理。而戶籍員曾惠卿調查發現，范女在越南有婚姻，小孩在台不能辦理出生登記，透過外交部聯繫越南官方找人，卻被依國人個資不便提供為由而碰壁。

法官判生父可認領女兒

曾惠卿改請黃男聯繫范女，請范女透過越南官方提供證明文件，委託黃翁代為向法院提起非為婚生子女否認之訴，曾員3年來扮演橋樑，協助打跨國官司。在此同時，范女也在越南辦理離婚。法院近日判決黃男可以認領女兒，黃男也將迎娶恢復單身的范女。

黃翁昨帶著長孫女前來戶所，感謝許鳳蘭及曾惠卿，他笑稱，這輩子沒上過法院，也看不懂法律文件，卻為了長孫女的認領，3年來只要收到文件，就會跑到戶所求助，總計超過50次，才讓長孫女有了身分，他很高興終於不用再煩惱了。