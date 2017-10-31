中國霾害來襲 雲嘉空品今續亮紅燈

2017-10-31

〔記者楊綿傑、蕭玗欣／台北報導〕昨東北季風南下影響台灣，凌晨起就帶來入秋第一波中國霾害，西部地區空品指標（AQI）又橘又紅。隨著東北風減弱，環保署預測，今天北部稍有改善，但中南部AQI仍會有達警戒橘的空污，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5）及臭氧（O3），雲林、嘉義、台東等地區還要注意揚塵，甚至可能出現對健康危害的「不良紅」空污。

下月起空品不佳 煤廠降載

環保署空保處長蔡鴻德指出，已擬定電力環保調度機制，昨天開了第二次會議，已溝通得差不多，預計11月2日可確定實施方案，趕在3日下一波東北季風帶來境外污染物時，就可開始實行台電自動降載等新措施。

包括環保署、能源局、台電、電力業者等，都參與建立溝通平台，未來環保署預報隔日空氣品質，預警隔日會呈現不良紅（PM2.5達54微克／立方公尺；約等於AQI的紅害等級），就啟動燃煤電廠降載。如果前一天未預測，但當天空品區內有3分之1測站都達到紅色警示，也會由中央調度中心協調進行電廠降載。

環保署監資處長張順欽說明，今天東北風會有減弱狀況，後面吹來的風應會減少帶來境外污染物，不過沿海地區風勢較強，還是會有揚塵影響，包括雲林、嘉義、台東地區，都需要注意，仍有可能達到對所有族群不健康的「不良紅」等級。

秋老虎發威 明後衝30度

至於氣溫，氣象局預報員林柏東表示，受到東北季風影響，今天各地清晨低溫僅17到19度，白天高溫北部21度以上，中南部則有28、29度。明後2天，東北風減弱，是回溫的小空檔，各地氣溫回升1到2度，北部高溫可達26、27度，中部28、29度，南部則有30、31度，東半部稍涼，高溫僅20、22度。但日夜溫差大，要注意添加衣物。

氣象專家吳德榮也提醒，北部、中南部週三、週四天氣晴朗穩定，白天高溫可達30度左右，有「秋老虎」的味道。

週五會有另一波東北季風報到，降溫不太明顯，但夾帶水氣多，迎風面的北部、東半部雨勢會變大，尤其宜蘭、花蓮地區恐出現陣雨等級雨勢，預計下週一東北季風影響才會減少。