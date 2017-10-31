堅持學汽修 陳泯亨摘金牌開闊職涯

2017-10-31

〔記者吳柏軒／台北報導〕今年參加第四十四屆國際技能競賽的國手陳泯亨，不負眾望拿下汽車技術職類金牌，他表示，家裡就是開汽修保養廠，從小耳濡目染，但父親不鼓勵他走這條路，他則堅持自己動手做的興趣，透過不斷磨練，最後終於獲得父親一句「繼續維持」的肯定。

教育部昨啟動「全國高級中等學校學生技藝競賽月」，依海事水產、家事、農業、商業及工業等五大類，讓技藝競賽好手與企業進行產學人才鏈結。

畢業自台南高級商業職業學校的王美薇，曾拿下餐飲服務類的金手獎，而為了參賽，從早到晚訓練超過十個小時，只為在三分鐘內將水果以刀叉分解、露出食用果肉擺盤，或在幾秒鐘內摺好造型餐巾。她說，在高商與很多同儕競爭，引發「更上層樓」的求勝心，靠著比賽申請到大學，目前就讀高雄應用科技大學觀光管理系三年級，將來也將前往日本實習，提升技術與視野。

目前就讀台灣師範大學工業教育系大一的陳泯亨，專長為汽車修護，更是今年國際技能競賽的國手，遠征阿布達比摘下金牌。他透露，父親開汽修廠，怕孩子太辛苦而不鼓勵走汽修的路，然而自己仍喜歡動手實作，就讀彰化師範大學附屬高工（彰工）時曾獲汽車技職類的金手獎，並當上國手。

陳泯亨說，透過競賽可證明自己能力，拿到國際金牌後，父親告訴他：「繼續維持！」對他來說，過程中學到的工作態度、技能提升等都很重要，而在國際上也發現，各國選手在汽修類各有特長，台灣或亞洲選手在此方面，並不會輸給國際好手。