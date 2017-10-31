台大、北藝大高材生 首創男雙鋼管舞

2017-10-31

〔記者吳柏軒／台北報導〕鋼管舞並非女性專利，二十七歲的Ian與二十八歲的Eric三年前才開始學鋼管舞，但已分別在國際賽場上爭光，拿下澳洲或美國等鋼管競賽的特別獎與冠軍。兩人一年前搭檔、成為全台唯一男子雙人鋼管舞團，自許以鋼管呈現男性的力與美。

畢業自台北藝術大學劇場設計系的Eric，三年前純粹是想學舞，在朋友介紹下接觸了鋼管舞，越跳越有成就，曾參加三次鋼管國際競賽，於今年拿下美國太平洋國際鋼管競技賽職業組冠軍。

台灣大學中文系畢業的Ian，也在三年前投入鋼管舞世界，越跳越有心得，第二年就開始參加國際競賽，今年在澳洲男子鋼管世界大賽中拿下特別獎。

回顧學鋼管舞的歷程，Eric坦言，雖然一路學習順利，但確實曾擔心父母心態而不敢坦白，直到後來決定將其當成正職，才鼓起勇氣回家解釋，父母聽懂後，二話不說立刻支持鼓勵，讓Eric終於放下心中大石，「練舞很累，但有家人支持，可以分享喜悅，也成為我的動力之一！」

Ian則認為，鋼管舞過去有著刻板印象，如被標籤成性感、脫衣舞等，以為只有女性才能跳，但其實鋼管世界充滿各種可能，完全沒有限制，有力量、有性感、有競技、有娛樂、有藝術，豔舞只是鋼管的其中一個流派，強調鋼管世界最重要的精神就是「自由」，沒有任何拘束，男女老幼都能嘗試。

教學推廣民眾嘗試

Eric和Ian從學舞時期就成為夥伴，Eric的風格偏陰柔，Ian則較展現力量，兩人搭配相輔相成，進行各種雙人鋼管競技表演。目前也加入全台第一支職業鋼管舞團「不銹鋼舞團」，成員共有八人，即將進行創團首演。

他們表示，未來除要持續朝向男子雙人鋼管舞蹈的精進，也以教學推廣鋼管舞，畢竟台灣目前鋼管舞環境還待開發，期盼透過他們的努力，讓更多人愛上鋼管。