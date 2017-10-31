走過30年 最後一家健保聯合門診今熄燈

2017-10-31

〔記者林惠琴／台北報導〕全台最後一家、位於台北市信義路上的健保聯合門診中心，在走過約三十個年頭後，於今日正式熄燈、走入歷史，不再提供診療服務。衛福部健保署表示，十一月起至明年四月，受理病人申請病歷領回及Ｘ光片拷貝作業。

明年四月前可申請病歷領回

健保聯合門診中心前身為公保聯合門診中心，於一九六二年陸續設立，共有六家；一九九五年健保開辦，整合公保、勞保、農保及軍保等舊有醫療保險體系，並接管聯合門診中心，開放所有民眾均可到此就醫，只是營運不佳，花蓮、台南、台中門診中心陸續停辦，後健保署改制為行政機關，不適合再經營門診中心，因此修法刪除設置依據，高雄門診中心、台北公園路聯合門診中心陸續結束營運。

位於台北市信義路、僅存的台北第二聯合門診中心，由於掛號費只要五十元、加上不少大醫院醫師看診，是不少病人就醫選擇，但近十年平均每月門診從三萬多人次降至去年一萬四千多人次，且二○一一年財務出現短絀，每年虧損上千萬元，經營日益困難。

健保署企劃組長張鈺旋表示，原本為降低對民眾的衝擊，該署歷經一年多努力，與大台北地區公立醫院洽談接手事宜，但涉及承接人力成本、財產移轉成本及營運型態等，醫院均無承接意願，只能決定結束營運。

營運結束前夕，台北第二聯合門診中心昨日人潮較往日更多，有病人說，擔心以後換地方看病會不習慣，很捨不得這裡要關閉。

張鈺旋指出，七月起已執行病人轉介方案，提供病人住家附近診所或原看診醫師診療服務資訊，方便接續就醫；自十一月一日至明年四月止，可受理病人申請病歷領回及Ｘ光片拷貝作業。