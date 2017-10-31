福五影像失焦改善 12月完成校正

2017-10-31

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣首顆自主研發的遙測衛星「福衛五號」，上月發生拍攝影像失焦問題，引起外界關注。科技部長陳良基昨在立法院報告時表示，福五相關問題已改善；太空中心副主任余憲政說明，部分影像品質已能達到黑白二米、彩色四米的要求，預計十二月完成所有校正作業。至於福衛七號，第一組衛星最快於明年六月可發射，將取代福三衛星，負責低緯度氣象觀測，取樣資料量可較以往增加三到四倍。

立法院教育文化委員會昨邀科技部部長陳良基進行業務報告，朝野立委都很關注福五影像模糊、失焦的改善情形。

對焦和原先設計不符

陳良基表示，福五是台灣第一顆自主研發衛星，從研發晶片、發射到影像調校都是經驗累積，以往福二、福三都是跟國外買的，連影像調校都需要花錢請國外協助，台灣團隊也無從得知其中的專業知識；福五雖遇到很多困難，但都能慢慢解決，顯示台灣技術團隊確實有實力可以做到。

陳良基說，福五影像品質問題當初是因對焦和原先設計不符，但影像品質是可以調整回來的，目前問題已完全改善；由於福五經驗還不夠，科技部也邀請相關專家學者協助做專業處理。

太空中心副主任余憲政也表示，目前已有部分影像可符合黑白二米、彩色四米的要求，但仍有其他部分需要改進，預計十二月可以完成所有校正作業。

立委蘇巧慧表示，雖然福五問題已陸續改善，但原本預期可以提供氣象觀測資料的福衛七號計畫，又因為經費問題被打亂，太空中心應負起責任提出未來的太空政策藍圖，但太空中心到現在連主任一職都懸缺。

福七明年6月發射第一組衛

陳良基解釋，福七第一組衛星最快明年六月可發射，主要用來取代福三的六組衛星，負責低緯度氣象觀測，取樣資料量可較以往增加三到四倍，有助於提升颱風路徑預報準確度，滿足台灣民生應用需求。

至於福七第二組衛星則是高緯度氣象資料擷取，對於美國等高緯度國家氣象觀測較有幫助，但美方認為有商業價值，希望能結合美國民間投資，才因此取消與台灣合作計畫。