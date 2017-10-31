診所協會：強制轉診才能落實制度

2017-10-31

〔記者林彥彤／台北報導〕為推分級醫療，健保署四月起調高醫學中心部分負擔，不過執行半年，醫學中心反映，雖然轉診人數有增加，但既有患者數量並無減少，建議政府應加強醫學中心與診所雙邊聯繫管道，同時研擬減少誤診的判斷方法。診所協會則認為，轉診制度要成功就必須要強制。

新光醫院副院長洪子仁指出，自轉診制度上路，院內從診所轉進的患者數量增加一千多人，但既有一個月十萬人的門診量卻沒減少，顯見整體患者數量是上升的。原因除了部分負擔提高金額未有影響外，最主要是現代人共病太多，可能一位患者同時要跨很多科門診，自然會選擇多花點錢到設備充足的醫學中心就醫。

馬偕：政府應研擬減少誤診方法

馬偕醫院董事長劉伯恩表示，醫學中心也很積極地在推廣患者分級醫療的觀念，附近診所也都有配合轉診，但最大問題是，患者沒感受到遵循分級醫療的好處，如轉診到醫學中心檢查，排隊序列並不會較前面，甚至還排在未按分級就在醫學中心拿處方箋的患者後面。

劉伯恩說，分級醫療要成功，醫學中心和診所的平台要搭好，僅靠手寫轉診單的方式太落伍，如能直接由診所醫師幫患者掛好醫學中心的門診，加快患者就醫速度，且同時讓診所醫師和醫學中心醫師共同照護患者病況，效益才會出來。不過劉伯恩提醒，若分級醫療擴大，可能會出現誤診機率，建議健保署應藉由統計分析，研擬一套判斷方法，讓患者病情可在短時間內被正確分級，掌握分級快狠準，將誤診機率降到最低。

診所協會全國聯合會理事長曾梓展則建議，花錢讓診所假日開診是不夠的，分級醫療要強制性才會成功，例如紐西蘭的醫療分級是強制，若沒經過家醫科轉診，就不能往大醫院看病，除非患者願付很高額的醫療費；而基層診所也要壯大，有先進檢驗儀器才可避免誤診。