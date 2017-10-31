落實分級醫療 擬增診所假日給付

2017-10-31

〔記者林惠琴／台北報導〕為改善國人小病跑大醫院的現象，避免排擠重症資源，衛福部健保署於四月祭出未經轉診至大醫院就醫須提高部分負擔，但衛福部昨天至立法院報告成效，卻有立委質疑診所假日開診率降低，且大醫院門診量不減反增，分級醫療根本破功！對此，衛福部擬提高診所假日開診給付，期提高開診率。

立委李彥秀表示，健保署調整部分負擔後，大醫院門診量未減少，像是台大醫院從五月十二．二八％升至十二．七二％，台北榮總更從十．一四％成長至十二．六七％，急診也未見減少，顯示分級醫療破功。

診所週日開診率不到兩成

李彥秀也指出，一例一休上路，醫療院所成本增加、開診意願下降，因此診所週日開診率下滑，一月有三五四七家，但到八月只剩下二四二五家，等於不到兩成診所有開，民眾週日找不到診所看病，自然又是往大醫院急診跑，分級醫療推動不易，健保署可考慮提高給付，藉以鼓勵診所週日開診。

健保署：醫學中心轉診率有增加

健保署長李伯璋則澄清指出，雖然部分大醫院門診量略增，但整體醫院門診量是呈現下降，去年四至八月醫學中心門診量為一三七八萬人次，今年同期則是一二九二萬人次，且轉診率也有增加；另去年已編列約二十億元用於提高醫療院所的診察費，其中，就有規劃提高診所假日開診的診察費，只是涉及醫師工時等相關問題，因此醫師公會全聯會尚無定論，將會持續溝通推動。

醫改會籲同病同酬 設監測指標

醫改會副執行長朱顯光認為，要落實分級醫療，應該是同病同酬、部分負擔、家庭醫師責任制度等一併推行，但健保署只著重於讓民眾演獨「繳」戲，原本就預期效果不大，認為當前要解決的問題是大醫院輕症、連續慢性病處方箋門診須下轉，可以設立監測指標，提供表現好的醫院一些相對的鼓勵。

此外，在診所假日開診方面，朱顯光建議，可以先觀察是哪些地區的開診率大幅下降，並檢視同時間當地大醫院的急診是否出現壅塞，若是彼此有關連性，應該儘速透過一些專案計畫提高給付、鼓勵診所假日輪值，尤其在天冷病人變多前做好因應為宜。