父母肥胖 孩子變胖比率多4.3倍

2017-10-30

記者林惠琴／台北報導

孩子肥胖，家長可能也有責任！中華民國肥胖研究學會昨舉行年會暨學術研討會，其中，陽明大學護理學院院長劉影梅發表指出，一份針對8640名國中生進行的研究發現，父親或母親肥胖，青少年跟著肥胖的比率，會比一般孩子多出1.7至4.3倍不等。

劉影梅表示，該份研究發現，國中生每週運動未大於兩小時，或是週間每天看電視未小於兩小時，或是每天睡眠時間未大於7.75小時，肥胖比率會提高1.4至3.3倍不等，但除了本身的生活習慣外，父親或母親肥胖，跟著肥胖的比率竟然也會多出1.7至4.3倍不等。

劉影梅強調，肥胖青少年父母的運動比率往往小於10%，研究發現，父母運動頻率越高，孩子相對應的運動時間也會越長，因此建議營造良好的家庭環境，有助於小孩保持健康。

另加拿大則是曾經有一份研究針對4萬名6至11歲孩童父母的教養方式與孩子身高、體重的關聯性，結果發現父母採取獨裁的教養方式，也會增加孩子37%的肥胖風險。

劉影梅建議，管理學童體重可掌握「85210」口訣，包含一天睡滿8小時、天天5蔬果、下課後花在電視電腦電玩要少於2小時、天天運動1小時，以及只喝0卡飲料。

此外，馬偕醫院婦產科部高危險妊娠科主任陳震宇昨則於會中提醒，孕婦肥胖與高危險妊娠有密切關係，可能增加妊娠性糖尿病、妊娠高血壓、剖腹生產、產後出血，甚至胎兒神經管缺損、早產、死產等風險，建議懷孕前BMI（身體質量指數）宜維持在18.5至24，生產時BMI不要大於27，生產時母子均安的機會較大，因此準備懷孕的女性，應該先調整體重，懷孕後更需要將體重控制好。