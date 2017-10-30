《愛肝加油站》初期肝硬化 定期追蹤很重要

2017-10-30

文／許金川

Q：我今年39歲，1個月前因為吐血就醫，才被診斷出有肝硬化，吐血則是因為食道靜脈瘤破裂出血，但奇怪的是，我並沒有B、C型肝炎，而且我有打過B肝疫苗，也有B肝的表面抗體，印象中肝硬化的病人不是應該都合併有B、C型肝炎嗎？

醫師告訴我，肝硬化的根本治療方法就是肝臟移植，如果我目前不做移植，會有立即危險嗎？

A：在台灣，B、C型肝炎病毒是引起肝硬化的兩大主因，不過，只要存有引起肝臟發炎的原因，長期下來最後都可能導致肝硬化，因此，也並非抽血檢查沒有B、C型肝炎，就一定可以免除肝硬化的風險。

臨床上，包括脂肪肝、自體免疫性肝炎、長期飲酒、或者是服用藥物都可能造成肝臟長期的慢性發炎，所謂藥物還包括保健食品、中草藥及偏方等。您本身無B、C型肝炎，但近日診斷出有肝硬化，須經由抽血檢查及詳細問診找出可能引發肝硬化的病因。

若凝血功能正常，必要時，可能會需要做肝臟穿刺，取出一點肝臟組織做病理化驗，釐清肝硬化的根本病因，再依此加以治療與改善，讓肝硬化的程度不要再惡化。

不過，一旦肝臟硬化，就無法再回復過去柔軟的狀態了，再者，假如肝硬化的病況越來越嚴重，肝臟移植確實是唯一的治療方式。

基本上，若是初期的肝硬化並不會合併有腹水、黃疸或肝昏迷的情況，原則上也不太會有立即的危險，但因為您合併有食道靜脈瘤，大概一年要追蹤一次胃鏡檢查，評估有無再出血的徵象。

此外，肝硬化者每年有5%的機率會發生肝癌，因此一定要嚴守定期的抽血及腹部超音波的準則。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

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