飯店推彩虹住房優惠 同志捧場

2017-10-30

〔記者蕭玗欣、陳宜加／台北報導〕隨著同婚釋憲過關，台灣「gay friendly」國際形象鮮明，今年甫落幕的台灣同志大遊行突破12.3萬人，再創新猷，亞洲各國同志齊聚台北。部分飯店業者嗅出「粉紅經濟」帶來的龐大商機，推出住房專案等優惠活動，10月底住房率幾乎百分百。業者分析，同志族群不僅懂得享受生活、投資自己，加上多數同志沒有養小孩的負擔，相對較願意花費。

擁有美式LOFT設計風格的雀客旅館，將整層樓的房間佈置為「6色彩虹主題房」。行銷主任彭慧甄表示，不少人因支持同志議題而入住，加上遊行效應，週末客房爆滿。

台北W飯店自2012至2016年推出同志住房優惠，方案部分收益捐給台灣同志諮詢熱線協會。今年未提供住宿優惠，改推「同志驕傲週」，舉辦講座與婚展力挺同志族群，但10月住房率仍逼近9成。

文華東方今年首度響應同志遊行，10月底推出「同在一起」住房專案，10月最後一週住房全滿。

參與遊行的立委許毓仁昨在臉書發文指出，在大法官釋憲後，「婚姻平權議題把台灣放到世界地圖上」，今年外國朋友特別多，台北各大飯店訂房爆滿，各大餐廳、百貨公司消費能量提高，證明彩虹經濟帶來的利多。

台北同志聖地西門紅樓店家指出，遊行前後單日業績成長2至3倍；另外，今年遊行前後有超過10場派對活動，Formosa、WOOW、CUM等3大主題派對均有破萬人參加。

新加坡同志Jeff說，台灣的友善具吸引力；同志Jay說，台灣同婚釋憲過關，創下亞洲第一紀錄，不少人5、6月便已著手規劃10月底來台行程，誓言「一定要力挺台灣」。

今年推出亞洲第一個同志影音串流平台GagaOOLala的杰德影音執行長林志杰表示，中客減少、新南向政策尚未有成，不少飯店業者透露，目標轉向LGBT族群市場，量身打造專案，下月將有郵輪業者首度帶同志從台灣到日本。世新大學觀光系副教授陳家瑜表示，政府與民間應更重視同志市場，加以深耕。

此外，昨日是台北國際旅展第3日，參展者達11萬5827人次，較去年同期增加1萬餘人次。業者表示，今年最熱賣的還是日本線產品，有科技公司直接包團盛世公主東北亞5日行程做為員旅，團費直逼200萬元。