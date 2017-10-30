防外國狼師藏補習班 教部將列黑名單

2017-10-30

盧男被美國通緝、懸賞

〔記者林曉雲、蔡彰盛、周彥妤／綜合報導〕具有我國和美國雙重國籍的盧姓男子，在美國性侵少女、持有兒童猥褻物後，2006年無故不到庭並逃回台灣，美方懸賞150萬美元（約台幣4千5百萬元）通緝，他卻相繼在台北市、新竹市安親班、幼兒園教美語，家長得知後很驚嚇。教育部昨天表示，將修改「短期補習班設立及管理準則」，將有國外犯罪前科的安親班、補習班外籍或雙重國籍老師，納入「不適任人員黑名單」，讓補習班先查清楚、不予聘任，事先做好防範。

台北市教育局表示，26日函請補習班確認教師資料後，就已依法要求解僱，並通報教育部短期補習班不適任人員。盧男任職的補習班昨說明，盧男任職1年多，期間並無接獲家長或學生指其有不當行為，接獲北市教育局知會後，已要求盧男不得進班。

補習班已通知不得進班

此外，昨天又有新竹鍾姓家長出面指出，盧男曾於2011年到2014年間在某全美語幼兒園擔任教師，直到2014年間校方聽聞盧男惡行，2015年將他辭退。

新竹地檢署2015年間也接到新竹縣警局函送盧男案件。但新竹檢方認為，盧男涉犯案件為對14至16歲女子猥褻罪，屬於合意，加上他遭控持有兒童色情影像電磁紀錄或圖片等罪嫌，都是我國領域外所犯，且非刑法第7條所訂最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，竹檢並無審判權，因此最後予以不起訴處分。

曾遭函送 竹檢不起訴

此外，2015年5月間，有家長發現盧男出沒在新竹縣竹北市十興國小外，還一直要發糖果給孩童，行為怪異，引起家長恐慌。不過，警方當時查無不法事證或犯罪事實，約談後就讓盧男離去。