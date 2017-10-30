84萬人欠繳159億健保費 收回率低

2017-10-30

〔記者林惠琴／台北報導〕健保欠費越來越多、要追回卻也越來越難！衛福部健保署統計，民眾健保欠費應收金額從2012年的72.98億元，累計到去年達174.21億元，收回比率卻從97.07%降至55.33%。扣除已追回款項，合計最近5年仍有84萬人欠費約159億元，且欠費者最近一年就醫使用健保資源約150.7億元。

健保署：不影響健保財務

健保署承保組科長李春娥表示，去年僅追回55.33%，可能與全面解卡、不再鎖卡有關，但從健保總額近6千億來看，欠費問題對健保財務影響不大。

李春娥分析，欠費原因大多是工作轉換投保單位，卻未立即銜接投保，或是出國導致短期延遲繳納健保費。此外，未就業陷入經濟困境，但又不符合健保費補助資格，或是弱勢民眾在取得健保費補助資格之前欠費，估計可取得健保費補助資格約占欠費者一成。

欠繳前3名都超過25萬

根據健保署資料，欠費者主要集中在30歲至59歲，欠款金額最高的是一名南部男性，近3年未繳健保費、累計27.9萬元；第二名也是南部男性，欠25.6萬元，再來則是北部男性積欠25.4萬元，均由行政執行署處理中。

欠費者近1年用150億健保

進一步分析過去5年欠費者，最近一年的醫療利用概況，共有60.5萬人有就醫紀錄，使用健保資源約150.7億元，平均每人近2.5萬元。

李春娥指出，欠費累計達7500元，經催繳仍未繳款者，會送行政執行署處理，去年共計有40萬人被送交執行、欠款54億元。

可申請紓困貸款或分期

李春娥提醒，民眾若是無力一次繳納健保費，因應措施包括設有紓困基金、提供健保費無息貸款，或是轉介社會公益團體、企業及個人熱心捐款補助，也可申請分期攤繳。

分期攤繳部分，11月之後無須再申請村、里長出具無力一次繳納證明等相關文件，只要未達個人免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額總和，即可辦理分期繳納，經評估約有2.6萬人受惠。