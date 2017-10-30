刪台灣通史序 高中老師肯定

2017-10-30

連橫筆下無視原住民族 讓他們從台灣歷史上消失

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣通史序不再列入高中國文選文，教育轉型正義聯盟秘書長張文隆老師昨肯定地表示，連橫指稱「荷人啟之，鄭氏作之，清代營之，開物成務，以立我丕基，至於今三百有餘年矣。」這是集西方和東方殖民史觀於一爐，原住民族文化在連橫筆下根本不是文化，而〈台灣通史序〉第一段即顯示殖民主義強權即真理，無視被殖民者，讓原住民族在台灣歷史上消失了，本就不宜列為必讀選文。

台北市景美女中國文老師陳嘉英則認為，選文減少會弱化國文教學，但第一線老師才是關鍵，有能力的國文老師可把十五篇「輻射」發展成五百篇，經驗不足的國文老師則有可能只乖乖教完十五篇，課審大會非國文專業的決定，恐使不少老師抱持「你選你的，我教我要教的」，一邊要教學生大量閱讀，一邊又大刪國文課程內容，老師們只好自力補救。

第一線老師才是國文教學關鍵

北市萬芳高中二年級劉姓學生則表示，必讀古文由卅篇減為十五篇，課審委員含括許多不一樣聲音的人，既是投票結果，各界即應尊重；連家子孫、政治人物連勝文等硬說成不將台灣通史納入課本就是「去大中華史觀」？是把專業議題政治化，不應該，更重要的是老師要把國文教學活化，可有更多自主空間，不要選文減而自我侷限。

大考中心主任劉孟奇則表示，一一一年新型大學考試上路後，重視的是學生「素養能力」，國文選文篇數和大考沒有直接必然關係，選文本就不是必考、而是出題範圍，未來考題更傾向「分析、理解、思辨」的綜合能力，面對文言文等歷史遺產，要鼓勵學生有自己見解與歷史對話。例如香港考《岳陽樓記》，有人認為作者流露的情懷體現「積極入世」的人生價值，考題詢問考生是否同意？並要求考生論述自己看法，這樣的考題即接近未來的素養型題目，事實上我國去年指考即出過類似題型。