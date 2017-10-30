入秋首波中國霾害 今明侵台

由北到南慎防空污危害 北台低溫下探16度
〔記者蕭玗欣、林惠琴、楊綿傑／台北報導〕未來一週氣溫如坐雲霄飛車般起起伏伏、低溫將下探十六度，還要小心入秋第一波中國霾害入侵，環保署警告，這波冷空氣帶來的中國霾害，預計今、明兩天將籠罩、由北部擴散到中南部，部分地區恐出現空污爆表狀況。
氣象局預報員張承傳指出，今、明兩天受東北季風影響，北部、東北部將維持陰陰雨雨、微涼天氣型態要注意強風及較大風浪；氣溫方面，中部以北到東北部低溫十六到十八度，其他地區還有十九度，北部高溫則有廿四到廿六度，中南部高溫廿八到廿九度，但要注意日夜溫差大。
週三、週四東北季風減弱，迎風面的北部、東北部氣溫回升，低溫升到廿度，高溫廿六、廿七度。但週五又有另一波東北季風，北部、東北部氣溫又會再降溫一到兩度，低溫約廿、廿一度。
診所協會全聯會理事長、耳鼻喉科醫師曾梓展表示，近來氣溫變化大，出現咳嗽、流鼻水而就醫人數估約增加一成左右，但快篩確診流感不多，可能與近年民眾接種流感疫苗較踴躍有關，仍提醒早晚溫差大要注意保暖、有感冒症狀則要戴口罩並在家休息。
冷空氣也將帶來入秋第一波中國霾害。環保署警告，每年十月至隔年四月是空污季節，境外污染物常伴隨東北季風南下影響台灣，昨天下午中國上海地區細懸浮微粒PM2.5濃度已超過一百五十微克／立方公尺，今天會開始影響台灣。北部地區空污會先達到對敏感族群不健康的警戒橘，PM2.5濃度約在七十至九十微克，預計中午過後會稍緩和，但中南部緊接著受到髒空氣南下影響，加上大氣擴散不佳及河川揚塵等污染物加成，空污恐達到不良紅。
民眾外出 最好戴口罩
環保署預測，今天全台除宜花東外，其餘地區空品AQI都會達到對敏感族群不健康的「警戒橘」，在雲林、嘉義、宜蘭更恐出現對所有民眾不健康的「危險紫」甚至「褐爆」狀況，部分地區PM10粗懸浮微粒每小時濃度更可能突破七百微克，很恐怖；污染時間可能持續到明日。建議民眾減少戶外劇烈活動或戴口罩出門。