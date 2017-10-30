告贏富商捍尊嚴 高鐵列車長捐半數賠款

2017-10-30

〔記者陳宜加／台北報導〕自稱是高鐵執行長朋友的富商翁茂鍾要求升等座位，不僅不願補票價差額四七五元，還以三字經辱罵高鐵列車長黃佳帆。黃佳帆提告求償獲勝，前天把民事獲賠金額的一半、一萬元捐給兒福聯盟，強調：「提告是為維護高鐵同仁工作的尊嚴與價值，也請大家尊重台灣服務從業人員！」

黃佳帆於一○四年八月十四日擔任高鐵三九九次南下列車的列車長，買自由座車票從台北回台南的翁茂鍾，向站務人員表示「是高鐵執行長鄭光遠的朋友」，要求代為尋找空位。黃引導翁至第六節商務車廂玄關處，告知補票價差額，翁不願補票，痛批黃態度惡劣。

爭執過程中，翁曾辱罵黃三字經與多句不雅言語，黃認為必須維護工作尊嚴，向翁提告公然侮辱。翁刑事部分被判罰金一萬元，民事判賠兩萬元定讞。

「違法者付出社會代價，司法終還給高鐵列車長工作尊嚴。」黃佳帆前天刷卡捐出一萬元給兒福聯盟，他在臉書上貼出兒盟的回函，強調提告不是為了錢，而是想對社會傳達維護高鐵同仁工作的尊嚴與價值，並請大家尊重服務從業人員。

他並在文中感謝兩年來協助與關心的親友、律師，文末更特別感謝妻子一路支持。他表示，曾問妻子：「萬一因此丟了工作，那該怎麼辦？」妻子回應：「我們好手好腳的，難道會找不到工作嗎？如果這件事讓你丟了工作，那這間公司也不值得繼續待下去，至少我們是不違背良心堅持做對的事情。」這些話，他將永遠記得。