留長髮助癌友 8歲男孩不怕被笑

2017-10-30

〔記者林彥彤／台北報導〕捐髮助癌友，不分年齡、性別都可做！八歲男童「廷葳」因乾媽罹癌而了解癌友經歷掉髮的過程，從五歲開始與媽媽一起蓄髮，希望捐髮助人，不料上小學一年紀時，因為長髮遭受同儕言語霸凌、取笑，更一度被叫去上女廁等，所幸經老師向同學解釋，進一步帶動部分同學響應。

國內估計有十萬名癌症患者，在治療過程常為掉髮所苦，癌症希望基金會因此號召國人捐髮，做成假髮無償租借給癌友。基金會昨辦「第三屆百人捐髮」活動，共計一百五十人參與，較去年成長五成。其中男性四位、女性一百四十六位，年紀最小僅三歲、最年長五十八歲。

廷葳的媽媽說，廷葳五歲時，疼愛他的乾媽不幸罹癌，聽到電視推廣捐髮，兒子決定留髮。讀小學後，有同學嘲諷他「你是女生嗎」或「你應該去上女廁」，但他從來沒有放棄捐髮的初衷。廷葳說，助人最重要，「很開心，今年可和媽媽一起捐髮」。他昨日剪下長髮，瞬間變回小帥哥。

年僅五歲、曾患有罕見卵黃囊惡性腫瘤的女童「星霓」也出席活動。在經歷半年打針、化療、手術以及掉髮後，她自二歲開始留髮，昨天捐出助人，她想告訴治療中的大小朋友：「我現在很好，你們也可以。」

基金會執行長蘇連櫻說，捐髮人捐出卅公分長的髮束，平均每五至八束可做成一頂假髮，製作費三千元，截至九月底，尚有二萬九千多束髮待製作，希望籌得六百萬元，呼籲民眾響應捐錢。