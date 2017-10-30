2017-10-30

記者鄧蔚偉╱特稿

全球最大最先進的企業Google，早已看準了未來世界發展的新趨勢，那就是A.I.人工智慧。而Google把A.I.的研究開發卻鎖定在圍棋上面，並且造成近兩年時間的全球Alpha go 旋風。

為什麼？圍棋的特殊之處在哪裡？

日本九段大棋士王銘琬本因坊也曾經提出過這個問題「為什麼A.I.鎖定圍棋做為征服的目標？」

我們先看一些數據的比較。

宇宙原子的數量約有10到80次方這麼多。圍棋19乘以19的盤面，它的變化數達到10的360次方，比4個宇宙的原子相乘（宇宙×4）的數目還多。

未來A.I.會征服這個世界，而二、三千年前的人類就已經發明了圍棋。

現在的科技，光是用計算，理論上無法算清圍棋的變化，驚人吧！

圍棋還有一個令人驚奇的特性。

就是它的表現形式非常貼近現在的民主選舉。在棋盤中佔據的領域，或是擁有的棋子，多的一方即是勝方。而現在的民主選舉，不就是在固定的領域內計算誰的選票多，誰就當選！

下圍棋數棋子，選舉數人頭，真有異曲同工之妙！

圍棋它的變化無限，可走的路也是無限，因此在觀念上和思考上習慣性地帶領我們進入無限的想像空間。因此，下圍棋的高手若利用棋盤上養成的方法與習慣，讓棋士擁有無限的好奇心，願意去接納這個世界其他更多的領域，它將是一位博學多才人士。

A.I.圍棋目前可說是稱霸世界，這一點也不奇怪，下圍棋的人類也不必氣餒。難道你打架打不贏綱鐵人也要氣餒！

可見圍棋這個遊戲的偉大之處，身為發明圍棋的人類，大可不必妄自菲薄啊！