戰況空前 全新學生棋王誕生 大學棋王陳立穎 中學棋王黃偉 小學棋王徐靖恩

〔記者凌美雪／台北報導〕不僅是江山代有才人出，而且往往以驚人的實力與速度攻佔山頭，第十二屆榮三盃全國學生棋王賽戰況空前，經過四輪緊張對決之後，冠軍出爐，三組學生棋王不只全為新面孔，而且都是以全勝佳績打敗眾多高手甚至過去的棋王，中華民國圍棋協會祕書長秦世敏說，現在棋手都年輕化，學生棋王能力一屆比一屆還強。三組棋王分別是：小學生棋王徐靖恩、中學生棋王黃偉，及大學生棋王陳立穎。
昨天三組決賽總人數四十八人中，有十五人是在初賽以全勝打入決賽，戰況激烈自可預見。但比較令人意外的是，去年三位學生棋王小學組林勳、中學組鄒秉諺及大學組覃大中，紛紛中箭落馬。尤其是被視為連莊大熱門的覃大中，原本前三場都還保持全勝紀錄，沒想到在第四場遇到前年第二名的陳立穎，一路糾纏到最後居然敗下陣來，痛失桂冠。
覃大中與陳立穎雖然都是榮三盃熟面孔，奇妙的是，兩人一路打到大學都不曾在網路或當面對決過，昨天首次狹路相逢，面對多次榮獲學生棋王的覃大中，個性靦腆、連笑起來都很害羞的陳立穎，坦承一開始有點緊張，但或許正因如此小心翼翼、沉著以對，使兩人的戰局幾乎成為全場僵持最久的一組，直到停手時，在高台上觀戰的家屬與一旁的裁判，都還無法第一時間判斷究竟誰勝誰負，覃大中一度離開座椅兩步，鬆了鬆手腳，彷彿在紓解緊張的情緒，也像是不太想知道結果，直到裁判宣布，冠軍是陳立穎。
然而，覃大中的賽程並未就此結束，經過統計之後，他與去年第八名的汪奕男同分，需要加場再定二、三名，隨後又在快棋裡輸給汪奕男，成為本屆第三名。秦世敏觀察整個過程表示，覃大中於冠軍對決中，應是輸在時間控制不好，至於後來又敗給汪奕男，或許是因前一輪戰局影響了心情，可算是一次失常的表現。
去年中學生棋王鄒秉諺於昨天第一戰就得落敗績，成績不太理想，最後與方名崑並列第十名；倒是異軍突起一舉奪冠的黃偉，很順利地一路直取王位。
黃偉說自己今年上半年比賽成績不太好，「有好好反省，也調整心情」，或許因此，下半年在各賽場的成績都還不錯，終於拿下榮三盃全國中學生棋王，黃偉的下一個目標，是明年七月登場的職業棋士考試，他希望明年能達成願望。
今年最大的黑馬，是小學生棋王徐靖恩，小學一年級才開始學棋，參加過三次榮三盃比賽都沒入圍，今年終於入圍就冠軍落袋。
賽後，所有人紛紛把目光投到徐靖恩身上，發現這個才小五年紀的新棋王，連眼神都很老成，圍棋協會祕書長秦世敏則表示，徐靖恩今年的比賽成績都非常好，去年開始選擇由一般學校進入職業棋士訓練的徐靖恩，今年開始棋力大爆發，代表台灣參加世界業餘大賽還獲得亞軍，個性有超齡的沉穩，是很被看好的未來職業棋士。