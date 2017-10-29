歷經戰亂挨餓 努力翻轉人生》老榮民17年助學18人

2017-10-29

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「愛心不能停，要溫暖整個社會！」老榮民陳壽祥生於中日戰爭、處在國共內戰，十一歲跟著胞兄逃難來台，過著有一餐沒一餐日子，感受餓比死還痛苦，咬牙硬撐兩年，直到進海軍造船廠當學徒，退役後努力考入美國商船，才翻轉命運。十七年來，他捐款助學改變十八名孩子人生。昨天受他贊助的女大生林怡玉、吳家靜獻花感謝，陳壽祥欣慰落淚，場面溫馨感人。

七十九歲的陳壽祥原本家境富裕，卻遭逢亂世，財產化為烏有，家人還被清算流放各地，他十一歲跟著兄長逃至台灣，經常有一餐沒一餐，最好時吃地瓜乾煮湯，每天挨餓吃不飽、冬天很冷無外套可穿，他每天凌晨三點起床撿蠶豆、六點到菜市場販售，還到鳳梨工廠工作一整天，只換到一把鳳梨心，變賣值三毛錢，相當一顆半饅頭的錢。

他十三歲到海軍國防造船廠當學徒，退役後經友人介紹上漁船工作，再考入美國商船，還當上輪機長，翻轉自己的人生，也改善家人的生活。二○○一年退休後當志工，開始幫助清寒學子，十七年來捐款幫助十八個孩子，希望孩子別經歷和他一樣的苦；其中高雄大學財經法律系林怡玉、正修科大資工系吳家靜品學兼優，昨獻花擁抱感謝陳壽祥改變她們一生。

受助學生延續愛 也捐助癌童

林怡玉表示，年幼喪父失去一切，母親一人做兩份工作，要還百萬債務、並照顧她與胞兄，陳伯伯就像父親一樣，讓她有機會及能力創造自己的未來，她半工半讀、領獎學金，要像他一樣翻轉人生，也會捐款給癌童，讓愛心延續社會。

吳家靜說，父親在她讀高中時病逝，留下百萬債務，母親要養四名子女，還好有陳伯伯捐款，讓家人渡過難關，她點滴在心頭，會協助扶輪社、創世基金會募款。