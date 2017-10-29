佛光大學圍棋發展中心主任徐偉庭︰ 榮三盃是學生心中的聖堂

2017-10-29

〔記者凌美雪／台北報導〕「在學生心目中，榮三盃全國學生棋王賽是一個聖堂，即使得不到名次，也想至少來參加一次。」

今年首次帶隊參賽的佛光大學圍棋發展中心主任徐偉庭表示，該中心成立三年，目前通過棋力六段以上進入中心的學生有二十名，其中除了蘇聖芳是職業棋士之外，其餘十九名全都參加今天的榮三盃比賽，他們認為，雖然國內大大小小的圍棋賽非常多，但就整體比賽規格、環境及競技水平來看，榮三盃都是最好的。

佛大也是台灣第一個成立圍棋發展中心的大學，徐偉庭表示，鑒於圍棋對於專注力、邏輯思考能力、激發個人智慧成長等效益，且可培養學生文化涵養，在校長楊朝祥的支持下，將圍棋規劃為佛大發展特色之一，自一○三學年度開始招攬具有棋力六段以上圍棋資優的學生就讀，並提供每人每年十萬元獎學金，於一○四年正式成立圍棋發展中心，隸屬於通識教育委員會。

「在圍棋發展中心的『圍棋專長生』，也是我們推廣圍棋教育的種子。」徐偉庭說，就職場能力的養成，他們各自有自己就讀的本科系，與圍棋訓練齊頭並進，日後可成為圍棋相關產業的專業人才，比如從事圍棋的傳播推廣企劃或管理，資訊系的學生則可投AI領域；也有很多學生在學期間就嘗試研發圍棋文創產品，甚至拍攝圍棋的微電影，讓圍棋與現代生活更加貼近，創意力也海闊天空。

圍棋專長生還被賦予二個重要任務，就是每年要在宜蘭各級學校進行五十場巡迴教學，同時也在校內固定輪班進行圍棋的推廣，因此，佛大除圍棋發展中心之外，目前也有很多進了大學才發現圍棋樂趣而開始學習的學生，徐偉庭說，「很多學生對榮三盃很有興趣，可惜棋力還不到三段，無法參加比賽。」