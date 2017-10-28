明日上路／大客車駕駛 須提醒乘客繫安全帶

2017-10-28

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕遊覽車客運業、行駛高速公路或快速公路的公路汽車客運業及市區汽車客運業，必須透過影音或標示方式，告知乘客安全逃生及繫妥安全帶資訊，否則可依公路法，對業者處9000至9萬元罰鍰。另外，營業大客車尾部，不再強制需註明駕駛姓名。

不再強制註明駕駛姓名

今年2月13日蝶戀花旅行社遊覽車於國道5號翻車，乘客遭拋飛車外，造成33死；9月11日阿羅哈客運在國道1號連續擦撞護欄，6名乘客可能因未繫安全帶，導致被拋出車外身亡。

各界認為，應檢討大客車強制全車乘客繫安全帶，尤其是行駛國道或快速公路時。交通部公告修正汽車運輸業管理規則第19條，明天起大客車駕駛要盡到提醒全車乘客繫安全帶義務，告知方式可透過逃生安全影片、張貼文字、標誌、廣播等。

至於乘客不繫安全帶是否要處罰？交通部表示，將朝4歲以上乘客搭乘大客車須強制繫安全帶方向修正道交條例。

路政司營業科長王昭明表示，運管規則取消標示駕駛人規定，是考量營業大客車已全面裝設車機設備，公路主管機關足以取得駕駛人資訊；未來民眾碰上大客車違規、惡意逼車，要檢舉卻碰上後方未有駕駛人姓名時，可記下車牌、時間、路段等資訊，還是可以找到當時是哪位駕駛開車。