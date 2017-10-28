凍漲22年／台鐵票價 賴揆表態不漲

2017-10-28

〔記者鄭鴻達、吳亮儀、鄭瑋奇／綜合報導〕台鐵票價已「凍漲」22年，醞釀在明年調整基本費率，自強號漲幅達2成、北高將漲破千元。行政院長賴清德昨表示，政院現無漲價計畫；交通部長賀陳旦指出，台鐵票價調整確實有送資料，但還不是一個草案，交通部認為資料不完整，上週五退回給台鐵。

台鐵日前已向交通部提出調價草案，建議將基本費率調漲93.67%，區間車平均漲幅約7.5%、自強號則是20%；台北到板橋擬從15元漲至25元，自強號台北到高雄擬由843元漲至1011元。

國民黨立委黃昭順昨在立法院施政總質詢指出，自強號是花東居民重要交通工具，要求賴揆保證台鐵明年不會調漲票價。賀陳旦答覆，無調整票價時程，也未經過實質討論，交通部已退回此案。賴揆表示，行政院目前確無漲價計畫，這並非政院計畫。

兩工會看法大不同

對台鐵票價調漲方案遭退回，台鐵企業工會與產業工會抱持不同看法，企業工會理事長張文正表示，低薪狀況未改變前，調漲票價通勤族一定不會接受，到時候怒火也是發洩在第一線人員身上。不過張文正強調，現在台鐵員工每個人負擔的旅客數多，外界若要把虧損及服務品質不如捷運或高鐵，變成員工原罪，工會不能接受。

台鐵產業工會理事長王傑則表示，搭乘同樣距離的區間車，台鐵比高鐵、捷運便宜太多了。台鐵漲價符合需求，增加營收可用來改善機械設備和員工福利。

此外，台鐵便當年銷量超過百萬個，但曾爆出大腸桿菌群超標的食安疑慮；食品藥物管理署昨預告，未來鐵路業者若要提供餐食，得符合HACCP（食品安全管制系統），得成立管制小組，聘通過高考的專業營養師或食品技師做管控，最快2019年上路。