總統科學獎公布 陳建德、王惠鈞、余振華獲殊榮

2017-10-28

〔記者李欣芳、吳柏緯、王駿杰／綜合報導〕總統科學獎昨公布今年得獎名單，分別為「數理科學組」國家同步輻射研究中心特聘研究員陳建德、「生命科學組」中研院生物化學研究所客座講座王惠鈞，以及「應用科學組」台積電副總經理余振華博士。

總統府表示，陳建德、王惠鈞及余振華三位得獎人，長期深耕數理科學、生命科學、應用科學等專業領域，進行科學創新突破，成果豐碩，成就非凡，為表彰得獎人貢獻，預定十一月底舉行頒獎典禮，每位得獎人將由蔡英文總統親自頒發獎狀一幀、獎座一座及獎金二百萬元。

中研院院士、國家同步輻射研究中心特聘研究員陳建德表示，這個獎不單是個人的榮耀，對台灣同步輻射的研究領域也是一大肯定；證明大家都是在做對的事，而且這些努力一定會被看到，希望他們的研究成果能鼓舞、幫助年輕的研究人員，繼續在這條路上走下去。

前中研院副院長王惠鈞則提到，這個獎是對於他過去幾十年投身學術研究與對社會貢獻的肯定，是一個莫大的榮譽。若沒有優秀的同事、學生一起協助，許多研究是做不出來的，這個獎也是大家一起努力得來的。

台積電副總經理余振華領導團隊開發台積電揚名業界的○．一三微米銅製程，與創新晶圓級先進封裝技術，取得美國近千件專利，成為台灣半導體製程技術領先全球的重要推手，余振華是清大校友，獲「總統科學獎」肯定後，也勉勵學弟妹要享受奮鬥過程。

雖然職場生涯風光，余振華卻自謙是「鄉下土包子」，來自基隆七堵的他面對各界佼佼者，常怕跟不上、被淘汰，但他個性不服輸，總鼓勵自己「膽子大一點」，大膽打破框架，做出興趣來，走出自己的一條路。余振華笑說：「能做引人入勝、有趣、精彩的工作已經很棒了，還能拿到一個獎，怎麼會有這麼好康的事情？」