林右昌：更新基礎建設 「軟硬」兼施翻轉基隆

2017-10-28

〔記者林欣漢／基隆報導〕為期九天的「基隆城市產業博覽會」正盛大舉行，市長林右昌昨以「基隆啟航．都市再生」為題發表演講，展現翻轉基隆的強烈企圖心；這項展覽有八大展館，邀請各地民眾把握今、明兩天的最後展期前來欣賞，感受基隆蛻變的活力與願景。

已獲民進黨提名競選連任的林右昌昨也發下豪語說，未來五年內要全面更新基隆的基礎環境及軟硬體建設，「民眾以後每一年來基隆，都會覺得基隆正在改變！」

他說，基隆市很有發展條件，在日治時期是全台僅次於台北市、第二個做都市計畫的都市，他會努力翻轉基隆，打造全台城市發展的新典範，雖資源不多，但只要努力整合各單位資源，還是能與雙北競爭。

發展郵輪經濟、物聯網等

林右昌表示，一個城市的再生與翻轉，要把握希望與機會之窗，基隆因應這一波台灣經濟轉型以及競爭的優勢，過去二年多已努力追趕，未來五年要把基礎環境及軟硬體建設全面更新，把握這次的郵輪經濟、海洋生技產業、觀光旅遊休閒美食、IOT物聯網等基隆新產業的再生。

他說，基隆市有很多在地廠商默默在業界耕耘，希望透過此次產博會，讓國內外客戶在基隆看見相關需求，活絡產業的上下游經濟，創造更多就業機會，也讓基隆脫胎換骨，再造往日榮光。

基隆城市產業博覽會在基隆港西二、西三碼頭舉行，八個展館分別是城市願景館、海洋產業館、文化創意館、智慧生活館、未來進行市、美食觀光館、品牌體驗館、高峰論壇館。

行政院長賴清德、前行政院長游錫堃等人已前往參觀，對基隆的轉變留下深刻印象，新竹市長林智堅今將率市府團隊前往參訪。今天現場也舉辦「千人吃堡」活動，將打造長達七十二公尺的潛艇堡挑戰金氏世界紀錄，二十九日閉幕式由在地交響管樂團演奏，為活動畫下句點。