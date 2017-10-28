賴揆：航空城炒作多於建設 重做檢討

2017-10-28

〔記者陳鈺馥、鄭瑋奇、謝武雄／綜合報導〕又見前朝政策遭打臉！行政院長賴清德昨日在立法院答詢表示，過去推動桃園航空城，政治目的大過專業規劃、存心炒作多過真心建設、紙上作業沒兼顧現實遭遇的困難，才淪為今天這個地步，將請交通部長賀陳旦召集相關部會，重新檢討航空城。

賴：政治目的大過專業規劃

「桃園航空城，到底成不成？」親民黨立委李鴻鈞質詢痛批，航空城從二○一○年執行以來，截至去年底編列了廿．六一億元，到今年八月底為止，僅執行四．三八億元，預算執行率只有廿一．二五％。

李鴻鈞指出，韓國仁川機場從一九九二年規劃確定，二○○一年正式啟用，第二期工程也在二○○八年完工；韓國花十年成功打造機場結合周邊區域的「仁川自由經濟園區」，桃園航空城卻要到二○二九年才能完工，「競爭力到底在哪裡？」

核心工程第三跑道 交長：優先執行不耽擱

李鴻鈞認為，最急的是第三航廈、第三跑道，要趕快完成，才能因應將破千萬旅客人次的情況；對此，賀陳旦答詢表示，第三跑道會優先執行，不會耽擱重大工程。

交通部民航局工程處長范孝倫表示，內政部完成都市計畫審議後，第三跑道環評還須經環保署審議通過，進入區段徵收計畫審議及下一步實質徵收，目標二○二五年完工。

調整附屬空間與規模 列檢討方向

對賴揆指示重新檢討航空城計畫，賀陳旦表示，檢討方向主要確認現在核心工程，時程上是否會有所變動；第二是屬於機場附屬空間，像是貨運園區等，該如何調整，時程如何規劃；第三是航空城規模是否調整，要看桃園市政府及地方上的想法，這方面關係到航空城的經費跟年期。交通部會先花一個月的時間，做內部作業及評估，之後邀集相關單位討論。

為減少爭議，內政部今年八月公布新版「擬定桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫案」，縮小一二七公頃的土地徵收範圍，目前計畫在內政部進行都市計畫審議。

鄭文燦：明年初可進入拆遷補償

桃園市長鄭文燦表示，市府推出「綠色經濟版航空城」主張、並堅持舉辦聽證，讓資訊透明、公開，得到輿論及人民的信賴，明年初就可以進入拆遷補償，預計兩年內可以完成配地；另桃園航空城公司也積極推動招商作業，務求無縫接軌。