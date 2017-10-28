賣黑心油 二審改判9年6月

2017-10-28

〔記者王捷／台南報導〕兩年多前黑心食用油案引發全台食安風暴，位於雲林的「晉鴻商行」低價從越南等地進口不明油品，混合進口飼料油，轉售其他黑心油廠商做為食用油；雲林地院重判負責人郭定十年二月徒刑，併科罰金九百萬元，昨二審宣判減刑八個月。台南高分院指出，郭定在該案內屬於「幫助犯」，依從屬原則減刑，改判九年六月，但併科罰金不變。

晉鴻負責人一家 供劣油給油廠

黑心油事件牽扯食用油大廠，雲林地檢署追查發現，郭定夫婦與兩個兒子名下的晉鴻、晉瀧、福瀧等公司，販售劣質油提供給正義、強冠、北海、協慶四家公司。雲林地院審理後，依「幫助犯詐欺取財罪」、違反兩項「食品安全衛生管理法」三罪合併應執行十年兩個月，併科罰金九百萬元。

台南高分院指出，法官認為郭定是幫助犯，依據「從屬原則」幫助犯所判刑期，應不能高過正犯，所以二審時，郭定所犯三罪獲減判，合併執行為九年六個月，並沒收五千六百多萬元犯罪所得、併科九百萬元罰金，全案仍可上訴。

父親罹患腸癌的瑞兒（化名）說，雖然至今仍無法證明吃黑心油是否會導致癌症，但賣黑心油是不對的事。雞排店的加盟者陳苡葇說，她現在看到有人拿著林鳳營牛奶都覺得厭惡，雞排店在黑心油風波發生後生意相當慘淡，黑心商家殘害全國民眾健康，判九年她認為太輕。