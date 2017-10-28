關礦遙遙無期 原民狀告經部

2017-10-28

礦權獲展限20年 亞泥：依法行事

〔記者吳政峰、王憶紅、黃佩君／綜合報導〕經濟部礦務局今年三月十四日核准亞洲水泥的新城山礦權再展限廿年，住在礦場下方的富世部落太魯閣族人痛批關礦遙遙無期，昨委請三名律師至台北高等行政法院遞狀起訴經濟部，要求撤銷展限。經濟部礦務局昨表示，礦務局會配合司法程序進行說明。亞泥則說，台灣是法治國家，法治國家的核心價值是「依法行事」，盼法院依法審理。

礦務局：配合司法說明

葉淑珍、蔡雅瀅、謝孟羽三名律師指出，該礦區內有三條土石流潛勢溪流及山崩地滑敏感區，經濟部未調查是否有致災性，就再度准許展限礦權，明顯違法，其僅就礦區內「富世遺址」做審查，也屬「濫用裁量」或「逾越裁量權」；此外新城山礦區為原住民保留地，亞泥申請礦權展限應先踐行「原住民族基本法」第廿一條的協商同意程序，經濟部卻主張無須踐行，也有疑慮。

謝孟羽昨對政府提出三點呼籲，一是主動撤回亞泥展限許可；二是應依原基法踐行原民諮商同意權；三是應立刻著手修改「礦業法」第卅一條，刪除「原則許可、例外否准」及補償業者等規定。

提告的「反亞泥還我土地自救會」會長田明正痛批，政府無視礦區是顆不定時炸彈；居民白誠實更說，亞泥每年炸山兩次，居民們終日恐懼，耆老們擔心看不到關礦日。

新城山礦區位於花蓮縣，富含大理石礦，一九五七年由華東工業進行小規模開採，礦權於一九七三年轉讓予亞泥，至今已展限兩次礦權，每次廿年，今年為第三次展限。

新城山高度原為七七六公尺，經過六十年開挖，現僅剩二九五公尺，如續挖到二○三七年，預計只剩一二○公尺。導演齊柏林罹難前一個月也曾前往當地空拍，悲嘆「亞泥比五年前挖得更深了！」

亞泥指出，公民團體已向台北高等行政法院提起行政訴訟，亞泥予以尊重，希望本案回歸到法律面由行政法院來審理，不應受到輿論、民粹影響，也不要再耗費社會資源進行陳抗。

亞泥指出，礦權展限案是「依法申請」，經濟部、礦務局均是「依法審查與核准」。行政院訴願會已經就本案的訴願，審理後做出駁回撤銷亞泥礦權展限的訴願決定在案。亞泥強調：「這是事實。」