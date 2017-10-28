污染土壤及地下水／整治多年 仍有13口井氯乙烯超標

2017-10-28

〔記者謝武雄、李雅雯／綜合報導〕ＲＣＡ工廠位於桃園省道台一線旁，總面積七．二公頃，一九九四年間被揭發傾倒四氯乙烯、三氯乙烯等有機廢料污染土壤及地下水，經整治後，目前廠內外仍有十三口監測井的氯乙烯超標。

鄭文燦：司法未落幕 廠房不得變更或移轉

桃園市長鄭文燦昨天表示，全案司法程序未落幕、受害勞工權益未有保障前，ＲＣＡ現有廠房土地即使完成整治，也不能辦理變更或移轉。

廠內外整治範圍 總面積廣達50公頃

桃園環保局表示，ＲＣＡ已經由法國湯姆笙公司合併，目前整治亦由法國湯姆笙公司負責，整治計畫於二○○八年核定，整治範圍除廠內七．二公頃土地，還擴大到地下水下游管制區，總面積達五十公頃。

環保局表示，當初ＲＣＡ污染物是四氯乙烯、三氯乙烯，經整治後無論廠內或廠外僅剩衍生物氯乙烯，當初廠內設置五十一口井，至今仍有十二口井超標，氯乙烯標準為「0.02PPM」，今年三月檢測報告為「0.04PPM~0.1PPM」，也就是超標二到五倍，九月份報告更出現單一口井超標十五倍、達「0.3PPM」；廠外的情況比較好，設置廿九口井只有一口井超標，超標一．八倍，本次整治到明年四月截止。

環保局表示，氯乙烯整治主要是採微生物防治方式，因整治出現瓶頸，數值才會出現很大變化，如明年四月前仍未整治完畢，法國湯姆笙公司可能會申請第四次展延。

勞動部職業安全衛生署主任秘書洪根強指出，ＲＣＡ案一審判決後，勞動部即提供一億元保證書做假扣押擔保；另依一審判決從寬認定，發給勞保職災給付，且同步訂定罹病死亡勞工慰問金發放要點，針對無法領取勞保職災死亡或失能給付的勞工做發放，也盡力協助，待二審判決書拿到後，將再檢視有哪些給付可提供。