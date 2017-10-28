RCA案 罹癌女工等不到二審判賠

姊妹同是員工 妹妹癌逝、胞姊面對勝訴無欣慰
〔記者項程鎮、楊國文、黃捷、魏瑾筠／綜合報導〕台灣美國無線電公司（ＲＣＡ）工殤求償案，二審仍勝訴，不少ＲＣＡ員工昨天得知，「心裡高興不起來。」前員工秦祖萍感嘆，同是ＲＣＡ員工卻已罹癌過世的妹妹，「看不到結果，沒有欣慰可言。」
ＲＣＡ關懷協會會長劉荷雲指出，官司審理過程中，已有幾十位ＲＣＡ員工不幸離世，官司一共有五二九人提告，一審宣判四四五人獲賠，賠償總額五．六億元，二審獲賠人數提高至四八六人，金額也提高為七．一億元。從獲賠人數及金額顯示，法官認為他們受害是事實，接下來要如何做、是否繼續上訴，須與會員討論後再做決定。
官司纏鬥多年、78人過世 員工不能再等
ＲＣＡ受害員工義務律師團也發表聲明，指本案一、二審都判ＲＣＡ等公司敗訴，呼籲對方負起責任、勿濫行上訴；本案法院審理期間超過十年，已有七十八位勞工過世，罹患癌症等重大傷病員工有二百三十七人，受害員工不能再等。
秦祖萍談起妹妹秦祖慧，語氣充滿不捨。她說，未婚的妹妹在ＲＣＡ擔任研發工程師，卻罹患乳癌等四種癌症，在上訴高院不久後，即因病情加重不幸離世。
她也念念不忘罹患鼻咽癌而無法前來聽判的同事黃春窕，她強調，到第一線抗爭，是希望後代子孫不必在有污染與毒害的環境下工作、生活。
ＲＣＡ官司纏鬥十三年，當初的員工年紀都大了。劉荷雲現年六十五歲，她十九歲就進入ＲＣＡ工作直到四十歲，在品管部門擔任檢驗工作。她說，廿八歲就經歷流產、死胎以及莫名其妙大量出血、停經，靠打排卵針才懷了孩子，豈料，月經在卅一歲那年就沒來過，事後才知這些都與在ＲＣＡ工作有關。
一、二審都贏 仍然半毛錢都拿不到
劉荷雲說，本案一、二審都贏，仍然半毛錢都拿不到，還好有工傷協會等團體力挺，加上ＲＣＡ員工們彼此互挺堅持，十九年來從不放棄。她也不滿表示：「一審後原應由勞動部接手，但官方卻聯手推回給關懷協會，讓關懷協會相當無奈。」
大公司不願賠償 律師籲「拿出良心」
劉荷雲指出，一審勝訴後，關懷協會重新招收ＲＣＡ會員，成立約一千一百人的「二軍」，原希望二軍能在二審時併入一軍的訴訟，卻被法院駁回，還好二軍另提七十三億元求償訴訟案，十二月二十一日將於台北地院首度開庭。
ＲＣＡ義務律師林永頌表示，ＲＣＡ這些大企業不是不知道工廠造成污染，程度已超過政府規定的百倍、千倍，當時ＲＣＡ在營運很好的時候突然關廠，可能就是發現污染卻不願告訴員工。他痛批奇異等公司寧可花錢請律師，也不願賠償受害員工，呼籲這些大公司「拿出良心、面對勞工！」