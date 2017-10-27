金門明博弈公投 正反掃街催票

2017-10-27

反賭方上演行動劇 贊成方車隊遊行

〔記者吳正庭／金門報導〕金門首次「博弈公投」明登場，正反雙方昨集結重兵，分別召開記者會、車隊遊行強力催票。反對方強調「只要輸一票，金門就會輸了」；贊成博弈的訴求「改變才有希望」。

金門縣選委會表示，金門縣公民投票第一案投票權人人數有十一萬四四二六人，並在包括烏坵鄉在內六鄉鎮設有七十一個投開票所。

金門自「博弈」議題啟動，「反賭場連線」昨繼續以行腳模式到金湖鎮早市掃街，並到金門縣政府前站崗、催投「不同意」票。

另一方面，台灣反賭博合法化聯盟執行長何宗勳、金門反賭場運動發起人楊再平、金門旅台同鄉總會長李台山及多位在地社團代表開「金門反賭場催票記者會」。

反賭聯盟先以「Casino女王來金門」行動劇，呼籲金門鄉親務必在廿八日出門投下「不同意」票。李台山代表多個旅台同鄉會宣示反賭立場，高呼「拒絕賭場、保護家鄉」。行動不便的楊再平語帶哽咽地表示，即使身體孱弱，一定會到投票所投下「不同意」票。

面對台、金兩股反賭陣營夾擊，贊成方昨舉行車隊遊行，由縣議員周子傑領軍，二十多輛計程車與吉普車組成的車隊，車上掛有「投下同意票」等布條，浩浩蕩蕩催票。

遊行總指揮楊其勳說，金門的發展需要更多活水，公投如能通過將是金門的利多；此次公投是民主意志的展現，也是促成金門未來發展的動力。