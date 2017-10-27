九月來台旅客人次統計／中客市場止血 韓國客連三月下跌

2017-10-27

〔記者蕭玗欣／台北報導〕蔡政府上台後力推新南向市場，並力拚日本觀光客來台，減緩中客團數減少的衝擊。不過，根據觀光局九月來台旅客人次統計，中客市場雖已止血，但非中客市場卻成長趨緩。

據觀光局最新統計， 九月來台中客人次達廿二萬四六九一人次，較去年同期正成長四．六二％，是今年單月成長幅度最大的月份，表示中客市場開始止血。非中客市場部分成長六．八％，其中日本旅客達十六萬四三九二人次，微幅成長四．一六％，韓國旅客則有七萬二○一二人次，負成長○．二六％，已連續三月衰退，新南向市場馬來西亞負成長五．一四％，新加坡和印尼也分別下滑三．二三％、二．二五％。

觀光局國際組表示，由於韓國今年中秋連假在十月份，因此八、九月減少出遊，預估十月有一波明顯出遊潮；新加坡則因人口大宗的華人，對農曆七月出遊較為保守；馬來西亞及印尼兩個伊斯蘭國家，因去年開齋節假期落在九月中，今年則在八月底，因此今年九月出現落差，觀察十月班機載客情況佳，估呈成長趨勢。

今年前九月統計，整體來台旅客達七六八萬六四五六人次，仍較去年同期減少約卅萬人次，中客達一九七萬六六五七人次，減少約八十九萬人次，日本旅客達一三五萬八○七二人次，較去年同期減幅○．○四％，韓國達七十四萬八六九九人次，成長十九．○八％，東南亞總計達一四六萬二二四人次，正成長卅五．九六％。

學者：對韓宣傳力道不足

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰表示，日韓市場今年下半年成長都不如預期，觀光局第四季對日本市場推優惠專案，但國際行銷非立即見效，至少也要兩、三個月後才能看見成效，韓國市場相對來說宣傳力道不足。