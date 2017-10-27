台北國際旅展登場 折扣殺很大／日本賞楓4天6千有找 五星飯店餐券賣399元

2017-10-27

〔記者蕭玗欣／台北報導〕ＩＴＦ台北國際旅展今天登場，今年號稱史上最大規模旅展，折扣也殺很大，旅遊業者推出日本東北賞楓四天六千元有找，幾乎比在國內玩還便宜，還有每年都吸引民眾排隊搶購的飯店餐券祭出三九折優惠，五星飯店餐券只要三九九元。台北國際旅展主委蘇成田表示，去年吸引卅五萬參展人次，創造高達卅億元產值，今年估可帶來卅六萬人次。

68國、1650個攤位共襄盛舉

台北國際旅展廿七日起一連四天在世貿一館、三館開跑，現場聚集超過六十八國、一六五○個攤位熱情參與。

雄獅旅遊表示，日本仍是今年國人出遊的重點市場，但近年來團客減少，自由行旅客增加，因此特別與日本訂房網站樂天旅遊攜手合作，旅客在雄獅網站就可直接訂購與樂天旅遊網合作的日本飯店，旅展期間訂房一晚可折一百元、兩晚四百元。

順應自由行市場需求及日幣匯率創近五個月新低，五福旅遊推出九州佐賀輕旅行，規劃一天自由活動並提供交通門票，讓旅客享受自由安排行程。易遊網則推東北自由行四天五九九九元，團體價一萬一九○○元起，不管賞楓滑雪都很超值，幾乎比在國內旅遊還划算。

每年民眾搶破頭的超人氣飯店餐券，今年也殺很大，寒舍艾麗「THE TERRACE香煎法國春雞單人套餐券」只要三九九元，君品酒店頂級十盎司牛排券五九九元，台北君悅酒店最受歡迎的自助餐廳凱菲屋也下殺六五折，週一到週四午晚餐雙人二五○○元。今年首次參加旅展的美福大飯店彩匯自助餐廳下午茶單人券也祭出六五折，千元有找。

老牌飯店圓山大飯店推出松鶴自助式餐廳十張自助午晚餐單人券七九九九元，如果想兩人享用，雙人券也只要一六八八元；鎖定文青族群的承億文旅集團旗下四家文旅系列均一價四九折入住。