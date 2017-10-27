新北營養午餐索賄案 11校長判刑定讞

2017-10-27

〔記者張文川／台北報導〕引發教育界大震撼的新北市中小學校長營養午餐索賄弊案，卅一位校長十年間共涉收賄四千餘萬元，最高法院昨判決部分定讞、部分發回高院更審，其中，豐年國小前校長楊文達被判刑三年八月、成功國小前校長許利楨判二年、麗林國小前校長蔡雨喬一年十月、積穗國小評選委員曹水成三年六月，皆告定讞，另有八位在二審認罪獲得緩刑的校長，也確定判處緩刑。

31校長涉案 部分發回更審

全案被告共七十八人，多位二審被重判七年以上的校長，則獲撤銷發回更審，獲得敗部復活機會，包括被控收賄一百七十萬元的前頭前國中校長曾茂山（二審判刑十年半），曾獲師鐸獎、教育部卓越領導獎的蘆洲國小前校長柯份（七年八月），收賄九十萬元的中和國小前校長傅育寧（七年六月），收賄一○一萬元的網溪國小前校長潘教寧（七年八月），都被發回更審。

其餘上訴成功、獲發回更審的校長被告，還包括也曾是卓越領導獎得主的樹林國小前校長葉振翼（二審被判三年八月），以及安和國小前校長趙榮景（三年十月）、新興及修德國小前校長張崇仁（三年十月）、江翠國中前校長黃耀輝（三年九月）、樹林高中前校長張世明（三年八月）、三重國小前校長劉創任（二年六月）、新埔國小前校長張萬隆（二年）。

本案起因於金龍盒餐公司供應積穗國小營養午餐，發生餐桶長蛆事件，新北地檢署追查意外發現，新北市歐克、金馬、津津等團膳業者，為取得午餐標案或供餐缺失時獲較輕處罰，九十一年至一百年間，從每名用餐學生每餐約四十五元的餐費中，抽取二到四元的回扣，或每件採購案以十萬至五十萬元統包計算，業者分別持雜誌、報紙，裡頭夾帶現金，或裝進水果盒、茶葉罐中，送入校長室行賄。