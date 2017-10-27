全球最佳大學 台大排166名

2017-10-27

〔記者吳柏軒／台北報導〕美國新聞雜誌《USnews》三年前開始進行全球最佳大學排名，昨公布今年統計，台灣大學排名一六六，比去年的一四四名下降廿二名。台大指出，該排名有十％比率放在國際論文合作，對我們比較吃虧，但仍敲響台灣人才外流與高教資源不足警鐘，呼籲相關政策制定應多跟年輕人溝通。

排名前10 美國包辦8校

USnews全名為「美國新聞與世界報導」雜誌，早期專做美國各大學調查與排名，二○一四年起研究全球最佳大學排名；台灣大學圖資系特聘教授黃慕萱表示，因該媒體較具知名度，故其排名系統也有人看，但比起其他老牌的世界大學排名系統，USnews算是後起之秀，其排名做法採相當多的指標來評分，感覺較具綜合性。

新加坡大學43名 亞洲最佳

今年USnews全球最佳大學排名中，前十名由美國包辦八校，第一名為美國哈佛大學，第二名是美國麻省理工學院，第三名是美國史丹佛大學；以亞洲來看，排全球四十三名的新加坡國立大學居首，再來是排五十五名的新加坡南洋理工大學，日本東京大學排全球五十七名，列亞洲季軍；台灣則由台灣大學居首，但排名僅列一六六。

台灣方面，今年共廿四校入榜，跟全球七十四國共一二五○所大學共同評比，台大今年第一六六名，比去年倒退廿二名，其他包括清華大學三七○名、成功大學五一九名、中央大學五二九名、交通大學五七三名等。

台大籲政府多投注高教經費

面對排名，台大研發長李芳仁表示，該評比的指標中，光是國際合作論文數的比重就占了十％，此項目對新加坡、香港等地大學較有利，因為當地學校常有英美學者直接進駐，緊密結合，台灣則需拚老命才能爭取跨國合作，再加上近年碩士、博士學生數大幅下滑，高教經費投注也下降，比較好的學生有機會到台大，發現沒有全額獎學金，便選擇國外大學，呼籲政府看待高教，要思考如何培養年輕菁英人才，並且多跟年輕人溝通，重申台灣依舊要有人到國際打世界盃，才能創造學術及科技尖端。