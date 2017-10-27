強化情感教育 年底增聘339輔導人力／大學情殺頻傳 立委質疑明年相關預算竟不到200萬

2017-10-27

〔記者林曉雲／台北報導〕高材生卻不懂感情？ 立委張廖萬堅昨在立法院教委會質詢時，關注學生的情感教育，指出教育部明年的性平教育經費竟比今年減少一千八百萬元，情感教育課程一年不到二百萬元，預算聊備一格，只重智育的教育走向，讓學生情感教育一片空白，在遇到人生危機時，更無法拉學生一把。

高材生沒管道學情感表達

張廖萬堅表示，前年發生台大宅王砍女友不幸案，去年高醫學生殺情敵再自殺，最近又發生台大校園情殺案造成一死三傷，這些當事人都是高材生、所謂的人生勝利組，但他研究各階段的課綱設計，和人際互動及危機處理有關的情感教育卻是一片空白，學生們沒有機會正規學習適當的情感表達方式，才會有「某某人誤我一生」等錯誤想法，對教改來說是很大的諷刺。

性平教育經費明年少1800萬

不僅如此，張廖萬堅表示，性別平等教育經費，一○四年五九四○萬多元、一○五年九八一四萬多元、今年一億八七一四萬多元、比去年多了一倍，但明年卻少了一千八百多萬；甚至情感教育課程與教學相關活動，近三年來的參與校數僅有廿多校，占總學校數的比例不到一成五，經費更是少得可憐、最多不到二百萬元。

教部：將要求各校強化

教育部學特司長鄭乃文說明，今年底將完成整個學生輔導法規定的輔導人力，增聘三三九人，年底會統計整個大專院校人力，如未達法定配置，將要求改善；去年也有七十二所大學院校開設一千多門情感教育課程，八萬多人研習；技專校院則有八十七校開設二千多門課程，共十一萬多人修習。但張廖萬堅指出，即便如此，占比也不到二成。