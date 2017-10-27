著作權法修正 公園晨操播音樂免授權

2017-10-27

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院院會昨通過「著作權法修正草案」，不少民眾包括銀髮族經常在公園等開放式場所，為了身心健康跳舞播放CＤ音樂或做晨操，依現行規定有涉及侵害著作權的違法問題，這次修法放寬這種促進身心健康、非營利目的的合理使用，可不經授權使用。

依據現行「著作權法」規定，擅自以公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、公開展示、改作、編輯、出租之方法，侵害他人之著作財產權者，依法可處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科七十五萬元以下罰金。

家庭美髮店可合理使用

包括民眾在公園跳健身操、舞蹈、賑災慈善義演、家庭美髮院使用音樂，若經認定侵害著作權者，依現行法律規定，有刑責等問題，不過，經濟部智財局為因應數位匯流、時代潮流，修正案新增「非營利目的合理使用」、「家用設備合理使用」等放寬規定。

因此，未來包括銀髮族在公園跳健身操與舞蹈，而使用音樂、賑災慈善義演、家庭美髮店等，在非營利行為狀態下，播放電視、廣播被認定為風俗習慣，可不用經由授權。不過，運動酒吧要播放運動賽事，被認定是有助營利行為，仍需徵求賽事主辦單位的同意或授權。

主持院會的行政院長賴清德，昨責請經濟部積極與立法院朝野各黨團協調溝通，早日完成這項修法。