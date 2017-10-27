高麗菜一週漲5成 主婦嘆吃不消

2017-10-27

〔記者林彥彤／台北報導〕入秋天冷高麗菜價格悄悄上漲，昨天高麗菜每公斤價格來到廿三．七元，較上週每公斤十五元，大漲八．七元。農糧署說明，天冷蔬菜需求增，加上剛好是季節交替影響產量，價格才會稍漲，不過今年整體價格仍比前兩年低很多，因此價格不算太差。

根據農產品交易網站顯示，昨天整體蔬菜平均價格為每公斤四十二．二元，高麗菜每公斤廿三．七元，相較於上週蔬菜每公斤卅二．五元、高麗菜每公斤十五元，短短幾天，價格貴很多。

主婦楊太太驚呼：「上週每顆卅元的高麗菜沒買，這週高麗菜就變每顆五十元，才一星期就漲廿元。」

也有不少民眾發現，最近吃自助餐，菜量變少了。業者表示，很奇怪，最近沒颱風，但是菜價變得很貴，尤其是民眾愛吃的高麗菜，根本買不下手，只好稍微減少菜量。吳姓火鍋店老闆也抱怨，高麗菜一箱漲到一千四百元，大喊吃不消。

農委會：季節交替影響產量

農委會農糧署副署長蘇茂祥說明，由於天氣漸冷，民眾愛吃火鍋，增加蔬菜需求，加上十月正值蔬菜交替季節，許多農民改種冬季葉菜，卻遇連日大雨減少產量，才導致漲價。他強調，今年已是近年難得的低價。

蘇茂祥舉例，去年同期整體蔬菜價格為每公斤五十三元（前年五十三．二元）、以及去年同期高麗菜每公斤卅．六元（前年卅九．八元）等，都比今年貴很多。

蘇茂祥說，往年秋季常遇強颱，今年氣候穩定，蔬菜價格每公斤落在廿五至卅五元間，對消費者來說算合理，農民也有賺頭。平地的高麗菜和國產蘿蔔都漸入市場，預測價格會更親民。