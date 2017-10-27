健保擬刪指示藥 感冒、腸胃藥恐須自費

2017-10-27

〔記者吳亮儀／台北報導〕小感冒、腸胃道問題看病後所拿的指示藥，未來恐不再有健保給付。全民健康保險會預計今天討論剔除指示藥健保給付，共九二八項藥品得由民眾自費購買，健保一年約可省下十七．一億元。

總計928項 一年約可省下17.1億元

藥品分為成藥、指示藥和處方藥，指示藥和成藥不須醫師開立處方箋即可在藥房購得，開辦全民健保後，健保局曾考量公保、勞保都有給付多款指示藥品，顧及民眾用藥連續性，原有指示藥仍繼續由健保給付。

胃腸道、代謝用藥申報最多

多年來已取消約一千五百多種指示藥給付，目前還有九二八種。根據去年藥品費用申報來看，申報總金額最多的是胃腸道及代謝用藥，一○九項藥品共給付六．五億元，其次為呼吸系統用藥，四二六項共申報了三．一億元。

以去年為例，十大常用的健保指示藥品，包括瀉藥、軟便劑、消脹氣藥、止痛退燒藥，還有中老年人常用的葡萄糖胺、銀杏萃取物和人工淚液等。

從二○一二年到去年間，每年指示用藥的給付申報約在十六．八億元到十七．八億元之間。健保署專委黃兆杰說，許多給付項目都已經取消，例如因藥證過期或是藥廠自動退出等。

健保會：給付指示藥違法

健保會委員、台灣社區醫院協會理事長謝武吉提出取消給付的提案，他表示，健保法明白規定不給付指示藥，健保署不該繼續違法給付，要趕快讓藥品給付回歸正常法令規範。

健保署長李伯璋說，指示藥問題牽涉醫療和藥師專業，一般輕症患者到藥局即可購買指示藥，聽從藥師指示和藥品仿單建議的使用方式即可，不用還得到醫院掛號、看病。黃兆杰說，最後決定權仍交由健保會各委員們討論後決定。

卅一歲的游小姐說，如果只是小感冒，她會直接去藥房買藥吃，還能省下掛號看診的時間，健保有沒有給付一盒一兩百元的藥，相差不多。五十八歲的嚴太太說，如果這樣，平時就要多注意身體健康，儘量別生病，以免得多付錢買藥。