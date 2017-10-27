齊柏林墜機前10.6秒 鏡頭朝天、航機抖動

2017-10-27

〔記者陳宜加／台北報導〕紀錄片「看見台灣」導演齊柏林不幸於飛安事故中喪生，飛航安全調查委員會昨公布事實資料報告，發現事故前十．六秒，攝影機鏡頭曾朝向天空拍攝，航機同時有抖動現象，原因不明。事故發生原因，將於最終調查報告呈現。

最終調查報告 將說明事故發生原因

齊柏林六月十日搭乘凌天航空B-31118直升機，在南部與花東地區進行空拍作業，不幸墜落在花蓮縣豐濱鄉協進農場，航機起火焚毀，包括直升機駕駛、齊柏林與一名空拍助理，三人死亡。

根據飛安會報告，當天飛行任務原為上午兩趟、下午一趟，臨時改為上午三趟。報告指出，第三趟於上午十時四十五分起飛，至玉里、瑞穗、豐濱地區執行空拍任務；十一時五十三分廿八秒至四十六秒，攝影機拍到主旋翼旋轉畫面、轉速約為九十七％；五十四分十五秒至廿七秒，航機高度自八五○呎降至五八○呎，距地面僅約二八五呎；五十四分三十四秒，攝影機再次拍到主旋翼旋轉畫面，航機同時有抖動現象，至此攝影機終止記錄。

據目擊者指出，直升機墜落前速度很慢，姿態與發動機聲音無異常現象，飛機沿著山勢穩定向下，旋翼轉動聲音也正常，之後飛機便消失在山坡上。

由於直升機未裝設飛航紀錄器、座艙語音通話紀錄器，加上事故前飛行高度低於三千公尺、沒有雷達資料，機上攝影機也遭燒毀，飛安會透過分析軟體與拍攝影片中的地景、角度等，還原事故直升機飛行軌跡。

根據報告，事故前最後一段影像長一三七秒，最後十．六秒鏡頭朝向天空，且事故前直升機飛行高度二八五呎，不到一百公尺；當天天氣正常，發動機、機上殘骸、油料等，經檢測也未發現異常。

飛安會執行長王興中表示，目前僅呈現事實資料，事故發生原因，仍須進一步分析，將於最終調查報告中呈現，最快明年五月出爐。