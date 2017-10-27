小體積光源照亮奈米世界 清大團隊突破學界10年瓶頸

2017-10-27

〔記者吳柏軒／台北報導〕清華大學光電研究近期突破學界十年瓶頸，與中國、美國組跨國團隊，透過光圈調控，創造出小體積版的極紫外光，將可照亮奈米世界，加速半導體及生醫界奈米發展，該研究獲刊在國際光學期刊《Optica》中。

清大光電工程研究所助理教授陳明彰與研究生共組團隊，投入可照亮奈米世界的光源研究，但學界卡在最小只照亮十八奈米的紫外光亮度，原因在於「相位錯位」，也就是光線中的紅外光與極紫外光相位速度不同，導致光強度（亮度）無法累積，不能再照亮更小奈米的世界。

陳明彰說，極紫外光的發光設備體積龐大，如國家同步輻射中心有的設備就有二到三個操場那麼大，自己一直投入研究創造體積更小、光源更亮的桌上型極紫外光。

陳明彰說，三年前與碩士生孫宏維、博士生黃旆齊一起實驗，偶然將光圈放在高次諧波實驗前方，發現只要調整光圈大小，就可精巧控制極紫外光的頻寬和中心波長，突破傳統能量極限，讓十八奈米的光子數增強四百倍。

黃旆齊則表示，該研究的光源系統的體積還縮小約兩公尺左右，讓桌上型極紫外光的夢想更邁進一步。

陳明彰表示，極紫外光可幫助半導體大廠在先進製程上再突破，若有桌上型設備，未來生醫界也能透過極紫外光，看到更微小的疾病細胞，該創新突破也獲刊在光電指標期刊《Optica》。